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четверг, 06 августа 2020 08:20

Флот испанского короля разгромил пират

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Флот испанского короля разгромил пират
Восемь часов изнурительного боя и неблагоприятные погодные условия заставили испанцев покинуть арену боевых действий Картина Ф. Я. Лутербурга. Разгром Испанской армады (1796)

Непобедимая испанская Армада бросила якорь перед городом Кале 6 августа 1588-го. Началась историческая битвы с английским флотом.

Война испанцев с Англией назревала с 1580 года. Пираты и мореплаватели грабили и топили испанские торговые корабли с согласия английской королевы Елизаветы I. Испанский король Филипп II отправил 19 мая 1588-го испанский флот "Непобедимая Армада" на англичан.

Армада насчитывала 130 больших, высокобортных кораблей с 2400 орудиями, предназначенных для абордажного боя. Экипаж судов - почти 30 тыс. Человек - 8 тыс. матросов, 19 тыс. солдат и 1545 добровольцев. По приказу короля на борт поднялись 180 священников и духовников. Каждый солдат и матрос исповедовался и причащался перед походом.

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Через разведчиков англичане узнали о действиях противника. Королева Елизавета (1533-1603) собрали армию для защиты Англии. Британский флот насчитывал 34 корабля, 28 вооруженных торговых судов, 30 малых кораблей под командованием бывшего пирата Фрэнсиса Дрейка. На борту - 12 тыс. матросов и 4тыс. солдат. Англичане встретили испанцев в проливе Ла-Манш. Девять дней - с 21 июля, продолжались морские бои. Корабли англичан были ниже, но более скоростные и маневренные, оснащенные дальнобойными пушками.

Ночью англичане отправили на Армаду восемь брандерами - горящих лодок со взрывчаткой на борту. Мощный ветер разнес огонь по парусах, люди прыгали в воду, чтобы спастись. Тысячи утонули. Англичане уничтожили флагман флота "San Martin". У испанцев не хватило боеприпасов, буря потрощила еще несколько судов, остальные села на мель. Путь избитой Армады в Испанию был тяжелый. Домой вернулось всего 60 кораблей и треть экипажа.

13 декабря 1577 английская эскадра из 5 кораблей и 164 членами экипажа во главе с Френсисом Дрейком отплыла из Плимута (Англия) для нападений на тихоокеанское побережье испанских владений в Новом Свете.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
06
августа

Банда грабителей до утра считали украденные деньги

Флот испанского короля разгромил пират

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