Фернан Магеллан погиб от отравленной стрелы

27 апреля 1521 года на филиппинском острове Мактан в схватке с туземцами погиб португальский мореплаватель 41-летний Фернан Магеллан. Его ранил отравленной стрелой местный вождь Лапу-Лапу.

"В последнем бою Фернан Магеллан, окруженный туземцами, с горсткой соратников отважно сражался до последнего, несмотря на несколько полученных ранений", - писал в своем отчете историограф экспедиции Антонио Пигафетта.

Фернан Магеллан родился в Португалии. В Испании изучал навигацию и географию. Решил проложить новый путь на Восток, плывя в западном направлении в обход Америки. 20 августа 1519 Магеллан отплыл из Испании во главе флотилии из пяти судов и экипажа с 265 человек. После нескольких неудачных попыток морякам все же удалось найти 600-километровый пролив, который соединяет Атлантический и Тихий океаны. Сейчас он носит имя Магеллана.

Автор: Getty Images Фернан Магеллан родился в Португалии. Изучал навигацию и географию. 20 августа 1519 отплыл из Испании, чтобы проложить новый путь на Восток, плывя в западном направлении в обход Америки

13 февраля 1951 корабли пересекли экватор. 6 марта мореплаватели открыли острова Гуами и Рота в архипелаге Марианских островов, а 16 марта достигли острова Гомонгон на Филиппинах. Из-за голода и болезней много моряков погибли. На борту корабля осталось всего 100 участников экспедиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Открыли новые острова в Тихом океане

7 апреля моряки добрались к острову Себу. Магеллан организовал там постой, стремясь обратить местное население в христианскую веру. Вскоре он принял участие в конфликте между местными правителями. Во время одного из боев на острове Мактан, жители которого отказались платить дань испанской короне, Магелланбыл убит вместе с частью его товарищей.

Морякам, оставшиеся в живых, пришлось срочно отплыть. Домой они вернулись 16 сентября 1952. На борту корабля "Виктория" их было всего 18.

10 марта 1976 года полька Кристина Хойновская начала 1-е женское кругосветное одиночное плавание. Она совершила кругосветное морское путешествие на своей яхте "Мазурик". Кристина Хойновская отплыла из Канарских островов 28 февраля 1976 года. В Сиднее она остановилась на 5 месяцев. За это время яхта прошла осмотр и необходимый ремонт двигателя. Кристина Хойновская стала 1-й женщиной, которая сделала такой подвиг. Полька вернулась к Канарским островам 21 апреля 1978 года, завершив кругосветное путешествие длиной 57 тыс. 719 км за 401 день.