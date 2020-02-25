Фермер обнаружил остатки загадочного города

Археологи обнаружили остатки неизвестного древнего города на участке Туркмен-Карахоюк на юге Турции. Он существовал с 1400-го до 600 года до н.э. Предполагается, что жители победили и завоевали Фригийское царство, которым правил царь Мидас, известный своими безграничными богатствами.
На руины поселения наткнулись с помощью местного фермера, рассказавшего ученым, что видел большой камень со странными надписями в одном из ирригационных каналов. Археологи сразу бросились на его поиски, расшифровали и установили происхождение, сообщает Phys.org.
Надпись на стеле выполнили на лувийском языке. Он был распространен в регионе в период бронзового и железного веков. Сам камень датируют VIII в. до н.э. Текст рассказывает, что царь Хартапу победил в бою Фригийское царство.
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Предполагают, что земля, где сейчас Туркмен-Карахоюк, была местом расположения столицы загадочного древнего царства. Площадь поселения оценивается в 300 га, что сделало бы его одним из самых больших древних городов Турции. В земле обнаружили различные бытовые вещи из глины.
Названия царства и города пока неизвестны, но открытие уже называют революционным.
Археологи обнаружили руины города, уничтоженного хеттами около 3,5 тыс. лет назад, на территории современной Турции. Он располагался на главном торговом пути между Месопотамией и Средиземным морем. Находки указывают на то, что полис был процветающим и богатым. При этом прекратил свое существование в огне всего за 1 день в результате вражеского набега огромного войска.
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