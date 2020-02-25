Фермер обнаружил остатки загадочного города

Археологи обнаружили остатки неизвестного древнего города на участке Туркмен-Карахоюк на юге Турции. Он существовал с 1400-го до 600 года до н.э. Предполагается, что жители победили и завоевали Фригийское царство, которым правил царь Мидас, известный своими безграничными богатствами.

На руины поселения наткнулись с помощью местного фермера, рассказавшего ученым, что видел большой камень со странными надписями в одном из ирригационных каналов. Археологи сразу бросились на его поиски, расшифровали и установили происхождение, сообщает Phys.org.

Надпись на стеле выполнили на лувийском языке. Он был распространен в регионе в период бронзового и железного веков. Сам камень датируют VIII в. до н.э. Текст рассказывает, что царь Хартапу победил в бою Фригийское царство.

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Предполагают, что земля, где сейчас Туркмен-Карахоюк, была местом расположения столицы загадочного древнего царства. Площадь поселения оценивается в 300 га, что сделало бы его одним из самых больших древних городов Турции. В земле обнаружили различные бытовые вещи из глины.

Названия царства и города пока неизвестны, но открытие уже называют революционным.

Автор: James Osborne Стела с надписью о победе загадочного царства над Фригией

Археологи обнаружили руины города, уничтоженного хеттами около 3,5 тыс. лет назад, на территории современной Турции. Он располагался на главном торговом пути между Месопотамией и Средиземным морем. Находки указывают на то, что полис был процветающим и богатым. При этом прекратил свое существование в огне всего за 1 день в результате вражеского набега огромного войска.