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вторник, 06 июля 2021 01:13

Facebook удалил аккаунт пользовательницы за сообщение о зверских убийствах НКВД

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Facebook удалил аккаунт пользовательницы за сообщение о зверских убийствах НКВД
Сообщение Устины Стефанчук с сообщением об убийстве и фотографией удалили. Фото: detector.media

Facebook удалил аккаунт канадской журналистки и блогера украинского происхождения Устины Стефанчук о преступлениях советской армии во Львове в июне 1941 года.

"Фейсбук удалил мой аккаунт с концами, по крайней мере так сказал, за сообщение о моей семейной истории, истории зверств в отношении моего народа и фото женщины в вышитом наряде. Сейчас друзья, которым я бесконечно благодарна, пытаются это решить. Но сам факт того, что ФБ вытирает всю информацию человека, с его сообщениями, фото, архивами без права доступа к контенту и без права на апелляцию, это очень неправильно. И об этом нужно говорить", - написала она.

Журналистка потеряла доступ к своей группе "На своїй не своїй землі" в Facebook. Все ее сообщения в группе исчезли.

Соцсеть письмом сообщила, что аккаунт удалили на постоянной основе за якобы нарушение стандартов сообщества.

В своей заметке женщина рассказала о событиях 3 июля 1941 год. Тогда советская армия отступала из Львова и уничтожила десятки тысяч украинцев.

На фотографии изображена 20-летняя Мария Лис. Во Львове она училась на бухгалтера. После прихода большевиков занималась торговлей. После массовых убийств она пыталась найти своих близких, которых забрали чекисты.

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"А еще это фото сейчас стало символом тревоги за настоящее. Его публикация с информацией о массовых убийствах энкаведистов летом 1941 года стало поводом для удаления профиля Усти Стефанчук - львовянки, сейчас канадки, исследовательницы, сообщения которой всегда интересные и остроумные", - прокомментировал депутат Владимир Вятрович.

Пользователи Facebook в поддержку Стефанчук призывают распространять текст ее сообщения.

22 июня 1941 году в 3 часа 15 мин. после артиллерийской и авиационной подготовки немецкие войска перешли границу СССР. Через 45 мин. министр иностранных дел Германии Иоахим Риббентроп вручил советскому послу в Берлине ноту об объявлении войны, а через 1,5 ч. немецкий посол в Москве сделал аналогичное заявление министру иностранных дел Вячеславу Молотову.

В тот же день войну СССР объявили Италия и Румыния, в следующем - Словакия, 25 июня - Финляндия, а 27 июня - Венгрия.

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