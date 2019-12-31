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вторник, 31 декабря 2019 07:31

Ежегодно на площади миллион людей смотрит на падающий шар

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Ежегодно на площади миллион людей смотрит на падающий шар
Каждый год в Нью-Йорке отмечают тысячи людей Новый Год на Таймс-Сквер. Фото: KP.UA

115 лет назад, в 1904 году в Нью-Йорке впервые в мире прошло массовое празднование Нового Года. Это произошло на площади Таймс-Сквер в Нью-Йорке, что в центре города.

Площадь находится в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке в США. Расположена на пересечении Бродвея и седьмой авеню. Она получила свое название от ранее находившегося здесь главного офиса газеты Нью-Йорк Таймс.

В 1904 году нью-йоркский издатель Адольф Очс убедил тогдашнего мэра Нью-Йорка построить там станцию метро и назвать Таймс-Сквер. В честь издания один из небоскребов и сама площадь были переименованы и состоялся фейерверк.

Через три года после этого салюты в городе запретили. Газета стала встречать Новый Год спуском хрустального шара со шпиля высотного башни. 31 декабря в 23: 59 опустили хрустальный шар. Это означало начало Нового года.

Уже более ста лет каждый год в Нью-Йорке именно так отмечают Новый Год. Это наблюдает сотни тысяч людей.

Накануне Нового 2000 года по приблизительным оценкам, собралось 2 млн. человек, заполнив не только площадь и прилегающие улицы, но и несколько кварталов вокруг. Так был побит рекорд августа 1945 года, когда здесь отмечалось окончание Второй мировой войны.

В среднем в новогоднюю ночь на площади собирается около 750 тысяч зрителей, а в канун Нового 2000 года по приблизительным оценкам, собралось 2 млн. человек, заполнив не только площадь и прилегающие улицы, но и несколько кварталов вокруг. Так был побит рекорд августа 1945 года, когда здесь отмечалось окончание Второй мировой войны.

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На новогоднее угощение украинцы готовы потратить в среднем почти 1400 грн.

67% украинцев встретят Новый год дома, согласно данным опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центром Разумкова.

Еще 16,5% - в гостях, 3% - в общественном заведении или на публичном праздновании, 2% - в одиночестве перед телевизором, 1% - в интересном путешествии по Украине, 1% - за рубежом, 0,5% - в компании интернета.

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Дата
31
декабря

Ежегодно на площади миллион людей смотрит на падающий шар

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