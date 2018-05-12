Евромагистраль могут заморозить из-за находки археологов

 
Ексклюзивы
1/5
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
3 Просмотров: 522
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 1899
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1675
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2916
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
17 Просмотров: 51353
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1467
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3285
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7668
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2088
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1179
Фото
Все фото
11
21
13
14
6
Что делать с мужем после работы - советы женских изданий 1930-50-х
Что делать с мужем после работы - советы женских изданий 1930-50-х
Битва за урожай: как сеяли, пахали и доили во время Второй мировой войны
Битва за урожай: как сеяли, пахали и доили во время Второй мировой войны
Кропивницкий оставил юридический факультет ради театра
Кропивницкий оставил юридический факультет ради театра
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Открыли выставку об украинцах в нацистских концлагерях
Открыли выставку об украинцах в нацистских концлагерях
Видео
Все видео
Как во Львове делали игрушки - видео
Как во Львове делали игрушки - видео
В Крыму задержали украинского режиссера
В Крыму задержали украинского режиссера
Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана
Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11979
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2466
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 7587
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6741
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2178
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
12 мая 2018
Просмотров: 27
Батюшці теж їсти треба
– Нас будут резать, как в 1917 году. Мы уже это проходили. История по спирали движется, – каже парафіянка Московського патріархату, ...
суббота, 12 мая 2018 09:06

Евромагистраль могут заморозить из-за находки археологов

  Комментировать
Евромагистраль могут заморозить из-за находки археологов
Гробниця віком 1700 років була виявлена в Болгарії під час будівництва автотраси. Фото: standartnews.com

В Болгарии во время строительства европейской автотрассы обнаружили крупные поселения римской эпохи. В частности, нашли фракйську гробницу, которой 1700. Кроме, того обнаружили более 1500 уникальных предметов.

В ІІІ веке здесь существовал фракийский город Скаптокара, от которого берет начало нынешний город Благоевград на юго-западе Болгарии. Скаптокару побудовали у теплых источников по реке Струма. Для того, чтобы доказать, что нашли остатки саме этого города, нужно выявить каменные надписи, которыми обозначали в те времена пределы городов, пишет сайт blackseanews.net.

Кроме того, на реке Струма нашли захоронение фракийского вельможи. Его гробнице - не меньше 1700 лет. Ценные предметы в ней - стеклянная чаша и бутылка с орнаментами. Есть также кусок ткани, которым было покрыто тело в гробнице.

Наряду выявлено 12 крупных зданий периода с III по VI век н. е., в том числе баню и раннехристианской церкви. Среди самых ценных находок - тысяча монет. В том числе - бронзовые, несколько серебряных и одна золотая монета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воды Балаклавы были гаванью античных пиратов

Открытие археологов может стать визитной карточкой города Благоевград и привести туристов из-за рубежа. Однако возможно, евромагистраль "Струма" ради сохранения города придется заморозить на 4 года. Сейчас продолжаются дискуссии с участием ученых, городской власти Благоевграда и бизнеса. Бизнесмены настаивают на том, чтобы продолжить строительство трассы "Струма". Бизнессмены призвали не прекращать строительство, а перенести памятники в другое место. Комитет "Инициатива по защите находок" предлагается - изменить маршрут автомагистрали, чтобы сохранить поселение на месте. Это будет стоить по разным подсчетам от 4,5 до 43 млн левов, по разным подсчетам, пишет сайт standardnews.com.

В ходе раскопок другой местности, где будет проходить автомагистраль, обнаружены останки древних городов. Между селами Дрен и Деляну эксперты обнаружили объект раннежелезного века, датированный около IX-VIII вв. до н. е. Исследовано около сотни могил, в которых есть украшения, копья, ножи, доспехи для лошадей.

На участке от города Дупница в город Благоевград археологи обнаружили руины уникального для Европы поселение раннего неолита, которое существовало в VIII тысячелетии до н. е. На глубине 3 м найдены древнейший перламутровую пуговицу и иглу, инструменты, гири для ткацкого станка и другие находки.

6 лет назад внимание ареологив всего мира было приковано к Армении. Там обнаружили древний античный город Арташат. Нашли большое поселение, датированное первым тысячелетием до нашей эры. Ученые говорят, что такой находки не было давно. Здесь есть не только жилые помещения, но и своя большая баня и даже биржа.

Также обнаружили крепостную стену протяженностью в 32 метра.

Самое главное - это огромная баня. В ней 10 комнат. Дело в том, что именно бани и их убранство в те времена символизировали богатство", - пояснил руководитель археологической экспедиции Жорес Хачатрян.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Евромагистраль могут заморозить из-за находки археологов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Президента США наградили титулом почетного доктора Киевского университета

Самое читаемое
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 2 Просмотров: 142255
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 9 Просмотров: 129717
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 118661
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
8
 Просмотров: 70117
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
 17 Просмотров: 51353
Больше всего комментируют
17
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
15
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
14
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
9
Тимошенко побеждает в первом туре президентских выборов и выходит во второй тур - эксперты
9
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Голосов: 23
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua