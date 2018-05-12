Евромагистраль могут заморозить из-за находки археологов

Гробниця віком 1700 років була виявлена в Болгарії під час будівництва автотраси. Фото: standartnews.com

В Болгарии во время строительства европейской автотрассы обнаружили крупные поселения римской эпохи. В частности, нашли фракйську гробницу, которой 1700. Кроме, того обнаружили более 1500 уникальных предметов.

В ІІІ веке здесь существовал фракийский город Скаптокара, от которого берет начало нынешний город Благоевград на юго-западе Болгарии. Скаптокару побудовали у теплых источников по реке Струма. Для того, чтобы доказать, что нашли остатки саме этого города, нужно выявить каменные надписи, которыми обозначали в те времена пределы городов, пишет сайт blackseanews.net.

Кроме того, на реке Струма нашли захоронение фракийского вельможи. Его гробнице - не меньше 1700 лет. Ценные предметы в ней - стеклянная чаша и бутылка с орнаментами. Есть также кусок ткани, которым было покрыто тело в гробнице.

Наряду выявлено 12 крупных зданий периода с III по VI век н. е., в том числе баню и раннехристианской церкви. Среди самых ценных находок - тысяча монет. В том числе - бронзовые, несколько серебряных и одна золотая монета.

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Открытие археологов может стать визитной карточкой города Благоевград и привести туристов из-за рубежа. Однако возможно, евромагистраль "Струма" ради сохранения города придется заморозить на 4 года. Сейчас продолжаются дискуссии с участием ученых, городской власти Благоевграда и бизнеса. Бизнесмены настаивают на том, чтобы продолжить строительство трассы "Струма". Бизнессмены призвали не прекращать строительство, а перенести памятники в другое место. Комитет "Инициатива по защите находок" предлагается - изменить маршрут автомагистрали, чтобы сохранить поселение на месте. Это будет стоить по разным подсчетам от 4,5 до 43 млн левов, по разным подсчетам, пишет сайт standardnews.com.

В ходе раскопок другой местности, где будет проходить автомагистраль, обнаружены останки древних городов. Между селами Дрен и Деляну эксперты обнаружили объект раннежелезного века, датированный около IX-VIII вв. до н. е. Исследовано около сотни могил, в которых есть украшения, копья, ножи, доспехи для лошадей.

На участке от города Дупница в город Благоевград археологи обнаружили руины уникального для Европы поселение раннего неолита, которое существовало в VIII тысячелетии до н. е. На глубине 3 м найдены древнейший перламутровую пуговицу и иглу, инструменты, гири для ткацкого станка и другие находки.

6 лет назад внимание ареологив всего мира было приковано к Армении. Там обнаружили древний античный город Арташат. Нашли большое поселение, датированное первым тысячелетием до нашей эры. Ученые говорят, что такой находки не было давно. Здесь есть не только жилые помещения, но и своя большая баня и даже биржа. Также обнаружили крепостную стену протяженностью в 32 метра. Самое главное - это огромная баня. В ней 10 комнат. Дело в том, что именно бани и их убранство в те времена символизировали богатство", - пояснил руководитель археологической экспедиции Жорес Хачатрян.