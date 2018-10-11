"Это было трудно": космонавты побили очередной рекорд

Макет "Салют-6" с пристыкованными кораблями "Союз" и "Прогресс". Фото: Космос.ру

Космонавты Леонид Попов и Валерий Рюмин возвратились на Землю 11 октября 1980-го. Они успешно завершили самый продолжительный в истории космонавтики полет - 185 суток.

"Союз-6" - советская орбитальная станция массой 19 824 кг, выведена на орбиту 1977-го, в сошла с орбиты 29 июля 1982-го, пробыла на орбите 1763 суток. На станции побывали 27 космонавтов, из них 5 дважды - 6 основных и 10 экспедиций посещения. В составе экспедиций посещения совершили полеты первые космонавты Чехословакии, Польши, ГДР, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии, Румынии.

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Валерий Рюмин совершил 3 полета в космос в качестве бортинженера. Первый - 9-11 октября 1977-го совместно с командиром корабля Владимиром Коваленко на корабле "Союз-25", в программе которого предусматривалась стыковка с ОС "Салют-6" и работу на ее борту. Но из-за неисправности космического корабля стыковка была отменена, полёт прекращен досрочно.

С 9 апреля по 11 октября 1980-го Рюмин полетел с командиром Леонидом Поповым на орбитально научно-исследовательском комплексе "Салют-6" - "Союз". Это был очередной рекорд длительности полета - 185 суток, во время которого основной экипаж ОС принял 4 экспедиции посещения, в том числе 3 - международных. Провел большой объем различных исследований, экспериментов, а также ремонтно-восстановительных работ. По завершении программы полета космонавты Попов и Рюмин возвратились на Землю на корабле "Союз-37".

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 октября 1980-го за успешное осуществление полета Валерий Викторович Рюмин награжден второй медалью "Золотая Звезда".

Советская автоматическая станция "Луна-3" впервые сфотографировала обратную сторону Луны и передала его изображения на Землю 7 октября 1959-го.