"Это было трудно": космонавты побили очередной рекорд

 
Ексклюзивы
1/5
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 639
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 441
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3240
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 666
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2529
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1863
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 486
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1260
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2439
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 378
Фото
Все фото
7
11
21
9
6
У людей вскипали мозги и взрывались головы: как умирали жертвы Везувия
У людей вскипали мозги и взрывались головы: как умирали жертвы Везувия
Как жил украинский город во время Первой мировой войны - подборка фото
Как жил украинский город во время Первой мировой войны - подборка фото
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Известных украинцев расстреляли в российском лагере
Известных украинцев расстреляли в российском лагере
Показали воинственных армянских женщин, боровшихся с турками
Показали воинственных армянских женщин, боровшихся с турками
Видео
Все видео
Показали цветное видео кровавой битвы Первой мировой
Показали цветное видео кровавой битвы Первой мировой
Выкопали нашли череп человека, прооперированного 4 тыс. лет назад
Выкопали нашли череп человека, прооперированного 4 тыс. лет назад
Легенда рок-музыки играл на гитаре зубами
Легенда рок-музыки играл на гитаре зубами
Нашли икону, которую реставрировал Шевченко
Нашли икону, которую реставрировал Шевченко
Археологи создали фильм о затонувших кораблях на Днепре
Археологи создали фильм о затонувших кораблях на Днепре
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2529
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2439
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 819
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1449
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5490
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1827
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
четверг, 11 октября 2018 11:05

"Это было трудно": космонавты побили очередной рекорд

  Комментировать
&quot;Это было трудно&quot;: космонавты побили очередной рекорд
Макет "Салют-6" с пристыкованными кораблями "Союз" и "Прогресс". Фото: Космос.ру

Космонавты Леонид Попов и Валерий Рюмин возвратились на Землю 11 октября 1980-го. Они успешно завершили самый продолжительный в истории космонавтики полет - 185 суток.

"Союз-6" - советская орбитальная станция массой 19 824 кг, выведена на орбиту 1977-го, в сошла с орбиты 29 июля 1982-го, пробыла на орбите 1763 суток. На станции побывали 27 космонавтов, из них 5 дважды - 6 основных и 10 экспедиций посещения. В составе экспедиций посещения совершили полеты первые космонавты Чехословакии, Польши, ГДР, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии, Румынии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обратная сторона Луны снимали на "трофейную" кинопленку

Валерий Рюмин совершил 3 полета в космос в качестве бортинженера. Первый - 9-11 октября 1977-го совместно с командиром корабля Владимиром Коваленко на корабле "Союз-25", в программе которого предусматривалась стыковка с ОС "Салют-6" и работу на ее борту. Но из-за неисправности космического корабля стыковка была отменена, полёт прекращен досрочно.

С 9 апреля по 11 октября 1980-го Рюмин полетел с командиром Леонидом Поповым на орбитально научно-исследовательском комплексе "Салют-6" - "Союз". Это был очередной рекорд длительности полета - 185 суток, во время которого основной экипаж ОС принял 4 экспедиции посещения, в том числе 3 - международных. Провел большой объем различных исследований, экспериментов, а также ремонтно-восстановительных работ. По завершении программы полета космонавты Попов и Рюмин возвратились на Землю на корабле "Союз-37".

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 октября 1980-го за успешное осуществление полета Валерий Викторович Рюмин награжден второй медалью "Золотая Звезда".

Советская автоматическая станция "Луна-3" впервые сфотографировала обратную сторону Луны и передала его изображения на Землю 7 октября 1959-го.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Это было трудно": космонавты побили очередной рекорд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

"Это было трудно": космонавты побили очередной рекорд

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 1 Просмотров: 219365
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
50
 1 Просмотров: 202714
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 141387
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 123594
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 106421
История
Антрополог разгадал назначение статуй на острове Пасхи
Антрополог разгадал назначение статуй на острове Пасхи Просмотров: 495
В военной части нашли древние еврейские надгробия
В военной части нашли древние еврейские надгробия Просмотров: 324
Нашли уникальный подземный храм
Нашли уникальный подземный храм Просмотров: 4194
Детская площадка и лазерное шоу - День защитника отметят историческим фестивалем в Киеве
Детская площадка и лазерное шоу - День защитника отметят историческим фестивалем в Киеве Просмотров: 81
У людей вскипали мозги и взрывались головы: как умирали жертвы Везувия
У людей вскипали мозги и взрывались головы: как умирали жертвы Везувия
7
 Просмотров: 1413
Больше всего комментируют
19
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
13
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
8
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
4
"Говорить можно только завтра" - УПЦ КП отрицает новость о предоставлении Украине томоса
3
Московских пропагандистов заглушили гимном: Украина празднует победу в ПАСЕ
Голосов: 741
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua