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четверг, 16 мая 2019 15:50

Епископы УГКЦ начали голодовку

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Епископы УГКЦ начали голодовку
Священники требовали прекратить репрессии. Фото: zbruc.eu

16 мая 1989 в Москве на Арбате украинские епископы Филимон Курчаба, Софрон Дмитерко, Павел Василик и священники Григорий Симкайло, Владимир Мудрый, Игорь Возняк начали голодовку.

Требовали прекратить преследование УГКЦ.

Акцию подхватили около 2500 священников и мирян. Они по очереди приезжали в Москву.

В Западной Украине в это время под дверью закрытых храмов правили литургии и происходили митинги.

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"Цепная голодовка" продолжалось до 14 октября. Она обострила внимание мировой общественности к нарушению прав христиан в СССР.

Иллюстрированную историю о митрополите подпольной Греко-Католической Церкви Владимире Стернюке показали в Киеве. Автором идеи и текста для ленты стала Анастасия Сенько, рисунки сделала Юлия Бурак.

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Дата
16
мая

Епископы УГКЦ начали голодовку

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