Епископа автокефальной церкви расстреляли в лесу

Владимира Самборовского расстреляли в Быковне. Фото: "Музейное пространство"

Архиепископа Украинской Автокефальной Православной Церкви Владимира Самборовского 16 октября 1937-го расстреляли сотрудники НКВД в Быковнянском лесу.

Религиозный деятель украинизировал церковные приходы, был настоятелем собора Рождества Богородицы в Житомире, выполнял обязанности окружного епископа.

В сентябре 1926-го из-за давления местных властей был вынужден оставить Житомир и переехать в Глухов. Стал епископом Глуховским и Конотопа. Терпел постоянные притеснения со стороны органов советской власти и органов НКВД за отстаивание интересов независимой украинской церкви.

1929-го арестован, некоторое время находился в тюрьме. После ликвидации Украинской Автокефальной Православной цервки продолжал служение, обслуживал Винницкую епархию.

1930-го начал восстанавливать УАПЦ, но без названия автокефалия. Хлопотал об открытии новых храмов для около 300 приходов, которые остались верны Украинской Автокефальной Православной Церкви.

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1935-го владыка Владимир вернулся в Киев, но встретился с притеснениями со стороны советской власти и был вынужден поселиться в Белой Церкви. Собирал там подписи на открытие новых приходов, осуществлял тайные службы.

В январе 1937-го обращался к ВУЦИК с просьбой разрешить взять на себя организацию Украинской православной церкви. В июне того же года его как архиепископа Киевского, последнего главу УАПЦ, арестовали и поместили в тюрьму.

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