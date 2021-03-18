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пятница, 19 марта 2021 08:21

Эмигранты ограбили банк за ночь

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Эмигранты ограбили банк за ночь
Городской банк Нью-Йорка на Уолл Стрит банда ограбила за одну ночь. Фото: pinimg.com

В США 19 марта 1831-го впервые в истории ограбили банк. С нью-йоркской финучреждения вынесли $245 тыс. На нынешние деньги это $ 5,6 млн.

Английский эмигрант Эдвард Смит и его соратники Эдвард Джонс, Джеймс Хониман и Джеймс Мюррей похитили ключи от помещения и хранилищ городского банка Нью-Йорке на Уолл-стрит. Сделали отпечатки и вернули оригиналы. Ночью закрылись внутри учреждения, опустошили сейф. Мешки с купюрами и монетами спрятали под плащами. Вышли из банка на рассвете, во время смены часовых.

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Все городские газеты писали о первом ограбление банка, а администрация банка назначила сумму за информацию о ворах - $ 5 тыс.

Полиция нашла воров за месяц, ибо тратили деньги на имущество и развлечения. Законодательство США не имело соответствующей статьи, ведь это был первый случай. Поэтому четверка получает по 5 лет заключения обычного разбой, без необходимости возвращать потраченное.

После этого все банки заказали охрану и удвоили меры безопасности.

Банда грабителей обманом останавливает британский почтовый поезд в графстве Букингемшир в центральной Англии и похищает 2,3 мон фунтов стерлингов 8 августа 1963-го. В прессе преступление называют "Большим ограблением поезда".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
19
марта

Эмигранты ограбили банк за ночь

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