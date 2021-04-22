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четверг, 22 апреля 2021 10:57

"Дугу" в зоне отчуждения внесли в реестр недвижимых памятников Украины

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&quot;Дугу&quot; в зоне отчуждения внесли в реестр недвижимых памятников Украины
"Дугу" планируют сохранить для будущих поколений. Фото: "Военная панорама"

Кабмин внес в реестр недвижимых памятников Украины радиолокационную станцию ​​"Дуга" в Чернобыльской зоне отчуждения.

"Команда Министерства культуры и информационной политики инициировала внесение" Дуги "в госреестр для дальнейшего ее сохранения. К сожалению, со временем объекты, находящиеся в Чернобыльской зоне постепенно разрушаются. Если не принимать никаких мер, зона с годами будет опустошаться. Этого нельзя допустить, ведь наше наследие - не только местность вокруг электростанции. А и здания, находящиеся на ее территории. Поэтому сейчас мы работаем над определением других объектов, которые должны быть частью списка недвижимых памятников", - написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

"Дугу" он назвал одной из визитных карточек зоны и ее символом.

"Это решение усилит шансы Украины на внесение Чернобыльской зоны в ЮНЕСКО в целом", - добавил министр.

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Радиолокационная станция "Дуга" состоит из ряда металлических мачт высотой 150 м с натянутыми между ними проводами. Советское руководство строило ее для обнаружения пусков баллистических ракет на других континентах и ​​глушения радиосигналов. Сооружение успела поработать только в тестовом режиме, ее закрыли после аварии на ЧАЭС. Западные исследователи называли это сооружение "Русский дятел", потому что оно создавало характерные помехи в радиоэфире.

Министерство культуры хочет внести ряд объектов Чернобыльской зоны отчуждения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко.

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