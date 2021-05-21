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пятница, 21 мая 2021 14:41

Древнеегипетское украшение нашли на Полтавщине

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Древнеегипетское украшение нашли на Полтавщине
Подвеске почти 2 тыс. лет

Археологи обнаружили украшение в виде жука-скарабея во время раскопок близ села Подгора, в рамках строительства и реконструкции дороги H-31 на Полтавщине.

Украшение лежало в парном детском захоронении сарматских племен. Представляет собой фаянсовую подвеску. Пролежало в земле со II в. н.э, сообщил в Facebook археолог Богдан Сало.

"Вещь пролежала почти две тысячи лет и не потеряла своих свойств. Это свидетельствует о качестве и технологическом уровне. Нас поразила детализация и то, насколько четко были прочерчены линии древними мастерами - крылья, детали глаз. Подвеска из темно-синего фаянса - соединения, близкого к стеклу", - рассказал археолог.

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Недавно в израильской пустыне Негев нашли уникальный амулет в виде жука-скарабея. Находку связывают с богом солнца Ра.

Амулет увидели путешественники из Иерусалима. Они осматривали археологический объект на северо-западе пустыни и сразу передали обнаруженное украшение археологам. На нижней части амулета вырезаны две кобры и ритуальный сосуд.

Исследователи предполагают, что амулет изготовили в IX или VIII в. до н. э. - почти за 1000 лет до рождения Иисуса Христа. Они отметили, что обычно амулеты-скарабеи не является редкостью - их носили древние египтяне и жители соседних стран. Но этот уникален. За все время археологи находили лишь два подобных - в Ливане и Египте. Это же первый, обнаруженный в Израиле.

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