Драматурга избрали президентом

Писатель Вацлав Гавел известен по драмы в духе театра абсурда. Фото: www.legaltechnique.org

Федеральное собрание Чехословакии 29 декабря 1989-го выбрали писателя и диссидента Вацлава Гавела президентом страны. Коммунистическое правительство ушло в отставку.

17 ноября 1989-го в Праге молодежь сошлась почтить память убитых нацистами 1939 студентов. Тогда тысячи чехов вышли на улицы Праги с протестом против оккупации. Девять застрелили, еще 1,2 тыс. Отправили в концлагеря. Полиция разогнала студенческую демонстрацию. Это спровокувалио волну протестов по всей Чехословакии. Они вылились в Бархатную революцию.

"Начало бархатной революции был вовсе не бархатной. Название впоследствии придумали иностранные журналисты. Тогда же армия была в полной боевой готовности. Полиция давила на руководство компартии, чтобы позволило применить силу против демонстрантов", - пишет в воспоминаниях Вацлав Гавел, тогда - 53-летний правозащитник.

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Активисты создали Гражданский форум - объединение демократических сил. В его составе были независимые организации, представители церквей и обычные граждане. Представители власти встретились с лидером Вацлавом Гавелом, начались переговоры. Тот 26 ноября созвал митинг. На общегосударственной забастовки в Праге пришло около 800 тыс. человек, в Братиславе - около 100 тыс, в больших городах люди также вышли на площади. Руководство Коммунистической партии во главе с Милошем Якеш подало в отставку. Затем оставил власть и президент Густав Гусак.

На досрочных выборах 29 декабря победил Вацлав Гавел. Вацлав Гавел известен по драмах в духе театра абсурда. Был одним из основателей инициативы в защиту гражданских прав "Хартия 77". На 5 лет его лишили свободы за это. Умер 2011-го.

Священник Ласло Текеша выступил против румынского президента Николае Чаушеску 16 декабря 1989-го. После речи в церкви румынского города Тимишоара его арестовали военные.