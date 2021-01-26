Домашние побои и несчастные случаи - почти половина похороненных в Средневековье имела переломы

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 351
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1125
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 648
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2268
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 918
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1710
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1737
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 792
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 2016
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 846
Фото
Все фото
10
15
20
7
20
Тонкая талия и пышная грудь: мода 50-60 годов прошлого века
Тонкая талия и пышная грудь: мода 50-60 годов прошлого века
Как люди ходили поклоняться &quot;Царице Карпат&quot; - раритетные фото
Как люди ходили поклоняться "Царице Карпат" - раритетные фото
Как развлекались европейцы в начале ХХ века - фото
Как развлекались европейцы в начале ХХ века - фото
Небесная сотня: погиб первый участник Революции достоинства
Небесная сотня: погиб первый участник Революции достоинства
Дефицит, километровые очереди и алкоголизм - как на самом деле жили в СССР
Дефицит, километровые очереди и алкоголизм - как на самом деле жили в СССР
Видео
Все видео
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Показали проект необычной синагоги в Бабьем Яру
Показали проект необычной синагоги в Бабьем Яру
В лесу обнаружили архив повстанцев
В лесу обнаружили архив повстанцев
Историки развенчали мифы о русской Одессе
Историки развенчали мифы о русской Одессе
Показали сокровища из хранилищ старейшего музея страны
Показали сокровища из хранилищ старейшего музея страны
Интервью
1/5
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
Просмотров: 198
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 351
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Просмотров: 441
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1710
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 585
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 1251
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
среда, 27 января 2021 01:13

Домашние побои и несчастные случаи - почти половина похороненных в Средневековье имела переломы

  Комментировать
Домашние побои и несчастные случаи - почти половина похороненных в Средневековье имела переломы
Меньше всего травмированных оказалось на кладбище у старой больницы Фото: theguardian.com

Британские ученые исследовали кембриджские захоронения датированные 1100-1530 годами и обнаружили много свидетельств насильственной смерти и травм.

В общем специалисты проанализировали остатки 314 человек разного возраста, похороненных на приходском, монастырском кладбищах и на кладбище возле больницы. Больше всего серьезных переломов костей имели скелеты людей, похороненных на приходском кладбище - 44%. Там хоронили преимущественно рабочих и крестьян, жизнь которых была сверхтяжелой. Серьезные травмы получали и монахи-августинцы, похороненные на монастырском кладбище - 33%, сообщает The Guardian.

Меньше всего травмированных оказалось на кладбище у старой больницы, что удивляло, ведь по современным представлениям именно там травмированные могли получить помощь. Однако, археологи объяснили, что в больнице тех времен только помогали бедным или пожилым людям с хроническими болезнями. Она была больше похожа на приют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приняли за жертв эпидемии - исследователи обнаружили 400 древних гробниц

Ученые не обнаружили никаких травм, причиненных холодным оружием. Чаще всего переломы встречаются у мужчин, однако характерны и для женщин. Так скелет одной женщины имел сломанную челюсть, которая зажила. Сломанными были и ее ребра и стопа. Предполагают, что она страдала от домашнего насилия.

Относительно августинцев, то одного монаха ударили по голове тупым предметом. Бандиты также сломали ему руку, которой пытался защититься. У другого монаха были сломаны шея, ноги и бедра. Ученые убеждены, что его сбила телега, ведь травмы характерны для людей, которых сбила машина.

По словам исследователей это доказывает, что в средневековье даже духовенство не было защищенным от насилия и несчастных случаев.

Недавно археологи обнаружили более 3 тыс. артефактов на древнем англосаксонском кладбище в Нортгемптоншире, Великобритания. Работы проводили перед строительством на том месте жилого района.

Большинство находок изготовили в нашу эру, но среди них встречаются предметы возрастом не менее 4 тыс. лет. Из земли достали 150 брошей, 75 браслетов, 15 колец, тысячи бусин и предметов домашнего обихода, в частности костяные гребни и косметические наборы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Домашние побои и несчастные случаи - почти половина похороненных в Средневековье имела переломы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
9
 Просмотров: 32481
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
8
 1 Просмотров: 21313
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
14
 Просмотров: 17721
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
5
 Просмотров: 17244
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
7
 Просмотров: 12241
История
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
 Просмотров: 117
Показали проект необычной синагоги в Бабьем Яру
Показали проект необычной синагоги в Бабьем Яру
 Просмотров: 153
В лесу обнаружили архив повстанцев
В лесу обнаружили архив повстанцев
 Просмотров: 396
Литовско-украинское войско разгромило московскую армию
Литовско-украинское войско разгромило московскую армию
 Просмотров: 828
Стюардесса выжила после падения самолета
Стюардесса выжила после падения самолета
 Просмотров: 1323
Больше всего комментируют
8
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
5
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
3
Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного
3
Арахамия назвал Бойко, который катается в Кремль, "очень проукраинским"
2
"Избавиться от лизоблюдов и читать Конституцию" - сети в день рождения Зеленского
Голосов: 1223
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть