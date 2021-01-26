Домашние побои и несчастные случаи - почти половина похороненных в Средневековье имела переломы

Меньше всего травмированных оказалось на кладбище у старой больницы Фото: theguardian.com

Британские ученые исследовали кембриджские захоронения датированные 1100-1530 годами и обнаружили много свидетельств насильственной смерти и травм.

В общем специалисты проанализировали остатки 314 человек разного возраста, похороненных на приходском, монастырском кладбищах и на кладбище возле больницы. Больше всего серьезных переломов костей имели скелеты людей, похороненных на приходском кладбище - 44%. Там хоронили преимущественно рабочих и крестьян, жизнь которых была сверхтяжелой. Серьезные травмы получали и монахи-августинцы, похороненные на монастырском кладбище - 33%, сообщает The Guardian.

Меньше всего травмированных оказалось на кладбище у старой больницы, что удивляло, ведь по современным представлениям именно там травмированные могли получить помощь. Однако, археологи объяснили, что в больнице тех времен только помогали бедным или пожилым людям с хроническими болезнями. Она была больше похожа на приют.

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Ученые не обнаружили никаких травм, причиненных холодным оружием. Чаще всего переломы встречаются у мужчин, однако характерны и для женщин. Так скелет одной женщины имел сломанную челюсть, которая зажила. Сломанными были и ее ребра и стопа. Предполагают, что она страдала от домашнего насилия.

Относительно августинцев, то одного монаха ударили по голове тупым предметом. Бандиты также сломали ему руку, которой пытался защититься. У другого монаха были сломаны шея, ноги и бедра. Ученые убеждены, что его сбила телега, ведь травмы характерны для людей, которых сбила машина.

По словам исследователей это доказывает, что в средневековье даже духовенство не было защищенным от насилия и несчастных случаев.

Недавно археологи обнаружили более 3 тыс. артефактов на древнем англосаксонском кладбище в Нортгемптоншире, Великобритания. Работы проводили перед строительством на том месте жилого района. Большинство находок изготовили в нашу эру, но среди них встречаются предметы возрастом не менее 4 тыс. лет. Из земли достали 150 брошей, 75 браслетов, 15 колец, тысячи бусин и предметов домашнего обихода, в частности костяные гребни и косметические наборы.