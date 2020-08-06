Добровольцев призывали вступать в военное формирование

Легион УСС сформировали из 2,5 тыс. добровольцев. Фото: t1.ua

Легион Украинских сечевых стрельцов создали во Львове 6 августа 1914 года. Стал отдельным украинским добровольческим формированием в составе австро-венгерской армии времен Первой мировой.

Вопрос о его создании перед австрийским командованием поставила межпартийная организация "Главная Украинская Рада". Получив одобрение, она обратилась к украинскому народу с призывом вступать в ряды УСС. На него откликнулись 28 тыс. добровольцев.

Собрание должно было состояться в Стрые, однако из-за тяжелых боев в Галичине добраться до города смогли лишь 10 тыс. человек. Напуганные количеством и имея сомнения в лояльности, австрийцы и поляки позволили сформировать легион лишь из 2,5 тыс. человек, которых разделили на 10 сотен по 250 стрельцов.

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Основу формирования составили преимущественно выходцы из довоенных спортивно-патриотических обществ "Сич", "Пласт", "Сокол", молодежь. Они исправили текст присяги Австро-Венгрии и присягнули украинскому народу. За хоругвь выбрали флаг подразделения "Сечи" из Ясеницы-Сильной с изображением Богдана Хмельницкого.

После недолгой подготовки Сечевые стрельцы защищали от русских карпатские перевалы, участвовали в боях под Галичем, Завадовым, Болеховом и Семиковцами. В 1917 стали участниками Украинской революции в Приднепровье, после были переброшены на Буковину, где боролись с поляками. Впоследствии легион вошел в состав Украинской галицкой армии.

Австро-Венгрия объявила войну Сербии 28 июля 1914-го. На стороне Сербии выступили страны Антанты, Австро-Венгрию поддержала Германия. Началась Первая мировая война. Значительная территория Украины оказалась в прифронтовой полосе, а в Королевстве Галичины и Владимирии, Герцогстве Буковина, Прикарпатье развернулись боевые действия. Украина стала центром территориальных посягательств со стороны Российской и Австро-Венгерской империй.