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понедельник, 15 марта 2021 08:20

Днепр перегородили дамбой рекордных размеров

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Днепр перегородили дамбой рекордных размеров
Дамба крупнейшей в Европе гидроэлектростанции перегородила Днепр 1932-го. Державний архив РФ

В Запорожье 15 марта 1927-го началось строительство Днепровской гидроэлектростанции. Возвели объект за 5 лет.

Дамба крупнейшей в Европе гидроэлектростанции перегородила Днепр 1932-го. Построенный в соответствии с ленинским планом государственной электрификации. Было затоплено знаменитые днепровские пороги. Это усложняли передвижения главной водной артерией Украины. Сквозное судоходство по Днепру осуществляли с помощью шлюза.

Строительство сопровождалось огромной пропагандистской кампанией. По всей стране проходили собрания и митинги. Трудящиеся перечисляли в фонд строительства часть заработка. Массовой рабсилой стали "зеки". Рядом с ними работали молодежь из села, бывшие белые офицеры, анархисты и священники, "кулаки" и "аристократы".

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Станция была крупнейшей в Европе. Длина дамбы 760 м, высота - 60 м, радиус дуги - 600 м. В 1939-м станция вышла на проектную мощность, а Запорожье стало областным центром.

По мосту через Днепр в августе 1941 года немецкие танки прорвались на Хортицу. Советские войска на острове оказались в ловушке. Работники НКВД взорвали плотину. Для этого заложили 20 т взрывчатки. Ее накануне доставили двумя самолетами из Москвы. Образовалась пробоина, через которую хлынула вниз многометровая волна. Крики людей и животных охватили Хортицу, но некому было спасать. Погибли тысячи человек.

Советские войска установили контроль над Киеве 6 ноября 1943 года и выгнали фашистов. С советской стороны в бою участвовали войска Первого Украинского фронта под командованием генерала Николая Ватутина и Первая отдельная чехословацкая бригада.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
15
марта

Днепр перегородили дамбой рекордных размеров

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