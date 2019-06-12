Для уникальной княжеской лодки создали музей

Уникальную лодку, найденную на Волыни летом 2015-го, перевезли в музей, созданный для нее.

12-метровую лодка-долбленку обнаружили в реке Стырь возле села Старолисся на Волыни. Предполагают, что он мог принадлежать литовским князьям. Радиоуглеродный анализ показал, что лодку изготовили 1350-го.

"Для обустройства музея под лодку нужно около 1,7 миллиона гривен. 300 тысяч уже выделили из районного бюджета, еще 300 - из областного по ходатайству нардепа", - прокомментировал информационному агентству "Волынские новости" помощник нардепа Александр Самчук.

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В Маневичах на Волыни состоялась пресс-конференция, посвященная уникальной находке лодки-долбленки у села Староселье. На ней директор Маневицкого краеведческого музея Петр Хомич рассказал о событии и своем видение будущего экспонирования лодки в "Музее одного экспоната" поселка. "Уникальная находка была обнаружена, так как в этом году очень засушливое лето. Когда уровень воды в реке Стырь значительно упал, местные рыбаки почти на глубине 4 метров увидели, что в русле реки Стырь, а именно в урочище Острый угол между селами Староселье и Копылье на правом берегу виднелся кусок, похожий на обычную колоду" - рассказывает Петр Хомич. При детальном осмотре было выявлено, что на прибрежной полосе на глубине примерно 4 м виднелись контуры лодки-долбленки длиной 12-13 м, толщиной борту 7-8 см, глубиной самой лодки до 1 м.