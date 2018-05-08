Для Сталина битва за Берлин была ключевой - 10 мифов о Второй мировой войне

Исследовательница рассказала о 10 мифов Второй мировой. Фото: УИНП

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Чтят вклад украинцев в победу над нацизмом.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с 10 мифами о Второй мировой, которые объясняет старший научный сотрудник Института истории Украины НАУ Яна Примаченко.

О "Золотом сентябре" 1939 года

У галичан были определенные позитивные ожидания в сентябре 1939-го. Верили, что придет советская власть и будет лучше, чем при поляках. Эти настроения быстро развеялись. За неделю начались массовые репрессии. Большевики проводили расстрелы и депортации. Эти два года во многом повлияли на отношение к советской власти в Западной Украине.

Про Великую отечественную войну

Советская пропаганда распространяла миф о Великой отечественной войне "советского народа" против "фашистских захватчиков" и что это был единый порыв народа, который боролся от первого дня до последнего. На самом деле все было не столь однозначно. Великая отечественная война – это очень величественное обременное советское название вооруженного конфликта между СССР и Германией. И имеется в виду именно война 1941-1945. На самом деле Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с расчленения Польши и закончилась 2 сентября 1945 после капитуляции Японии. Вторая мировая война – это многочисленные конфликты, которые охватили весь мир и театр военных действий был не только Европейский, но и Тихоокеанский. Нужно понимать, что идеологический конструкт Великой отечественной войны не охватывает всей войны. Он просто был задуман с целью прикрыть период советско-германского сотрудничества, который длился с 1939-го по 1941 год.

О вынужденном пакте Молотова-Риббентропа

В советские времена учили, что германо-советский пакт был вынужденным шагом с целью оттянуть время. Союз отрицал существование секретных протоколов о разделе сфер влияния в Европе. Западные страны упрекают, что у вас тоже был Мюнхенский договор, вы расчленили Чехословакию. На самом деле пакт был взаимовыгодным сотрудничеством. СССР очень много поставлял горючего и материалов, которые поддерживали военную машину нацистской Германии. С помощью этой поддержки немцам удалось оккупировать Европу.

О неготовности к войне СССР

О подготовке нападения очень активно сообщала советская разведка, но Сталин все эти сообщения игнорировал. Считал, что это британская провокация, чтобы рассорить союзников. СССР к войне был неплохо подготовлен. Преимущество в техническом оснащении было в его пользу. Единственное, что на начало войны немцы имели преимущество в человеческой живой силе, потому что в СССР еще не прошла мобилизационная кампания. И все равно человеческий ресурс СССР был большим.

О том, что Россия могла победить без украинцев

Этот миф активно продвигала Российская Федерация. По разным подсчетам в Красной армии воевали около 6-7 млн человек из Украины. Это 24% от общей численности армии СССР. Героизм украинцев тоже является показательным. От 1,7 до 2,5 млн советских украинцев были награждены орденами и медалями, 2 тыс. удостоили звания Героя Советского союза. 32 украинца были дважды героями. Много наших соотечественников были в командном составе Красной армии. Акт капитуляции Японии подписывал украинец-генерал Кузьма Деревянко.

О Знаме Победы

В восприятии рядового гражданина "знамя победы" это некий абстрактный флаг, который кто-то где-то установил. На самом деле советская власть не оставила такое событие на произвол судьбы. Перед штурмом Рейхстага подготовили 9 флагов-по количеству дивизий, которые входили в состав 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Выбрали флаг №5. Хотя все, кто штурмовал Рейхстаг, хотели оставить какую-то память и здание вся была знаменах, надписях. 30 апреля доложили, что знамя победы уже над Рейхстагом. На самом деле его установили в ночь на 2 мая. Фото, которые фигурируют в учебниках были сделаны позже и являются постановочными. Фото, сделанного в момент поднятия флага нет.

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О завершении войны 9 мая

Немцы хотели капитулировать перед западными союзниками. Рассчитывали на более снисходительное отношение. Акт о безоговорочной капитуляции подписали в 3 ночи 7 мая 1945 года. Представитель советского генерала Ивана Суслопарова начал требовать, чтобы публичное объявление о капитуляции сделали позже. Сталин хотел, чтобы капитуляция состоялась в Берлине и на советских условиях. Для него битва за Берлин была ключевой. Повторно акт капитуляции подписали 8 мая. Президиум Верховного Совета СССР подписал соответствующий указ, что день победы именно 9 мая. С точки зрения дипломатии война между СССР и Германией закончилась 25 января 1955 года постановлением о прекращении состояния войны. Длительное время Советская власть рассчитывала, что Германия полностью останется в сфере советского влияния. Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 году с капитуляцией милитаристской Японии.

Об украинцах, как "чемпионов из коллаборационизма"

Существует миф, что украинцы дали больше всего коллаборационистов. На самом деле он был присущ всем странам и нациям оккупированной Европы. Если сравнивать количество участников коллаборационистских группировок, то больше всего будет у россиян. Украинцев в вооруженных силах Германии было 200-250 тыс., русских было от 300 тыс до 500 тыс. по разным подсчетам. Всего в СССР более 1 млн человек так или иначе были коллаборационистами.

Про "карательные подразделения "Нахтигаль", "Роланд" и СС "Галичина"

Батальоны "Нахтигаль" и "Роланд" формировались Абвером и принимали участие в военных действиях. "Галичина" не была классическим СС. Это была дивизия оружия СС. Солдат готовили к фронту по образцу Вермахта и использовали в военных действиях. "Галичина" подавляла восстания в Словакии, которое подняли местные партизаны при поддержке советских. Но говорить о "карательном отряде" было бы не правильно. После войны они прошли проверку на причастность к военным преступлениям и были оправданы.

О потомках дивизии "Галичина"

В СССР была проведена кампания по дискредитации дивизионщиков. Общественная деятельность ветеранов, которые эмигрировали в Канаду очень донимала коммунистов. Во времена Евромайдана тоже пытались использовать этот миф. В российских СМИ говорили, что это все потомки дивизии "Галичина". На самом деле потомки дивизионников обычно живут в Канаде. На государственном уровне в Украине годовщину создания дивизии не отмечают.

Ко Дню памяти и примирения 8 мая и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая украинцев призвали почтить память соотечественников, павших на всех фронтах Второй мировой войны и одеть символ памяти - красный мак.