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воскресенье, 22 декабря 2019 11:29

Для государственных финансов создали новую структуру

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Для государственных финансов создали новую структуру
22 декабря 1917-го был создан Государственный банк Украины Фото: ТСН

Малый Совет Украинской Народной Республики 22 декабря 1917 приняла законы о Главной казне и Государственном банке Украины. Киевскую контору Российского государственного банка превратили в Украинский государственный банк, который возглавил Михаил Кривецький.

"Собрались только в 22:30 из-за того, что от пяти часов заседала комиссия из представителей фракций, которая рассматривала содержание декларации Генерального секретариата о примирении, - писали газеты. - В начале заседания Малая совет заслушал и принял несколько небольших, но важных законопроектов , внесенных Генеральным секретарством финансов. Обсуждение этих законопроектов ними было. Выступал только с критикой Федор Крыжановский и в оборону законопроектов товарищ генерального секретаря финансов профессор ".

Малая Рада приняла закон, по которому все налоги и доходы, собранные в Украине, признаются прибылью Государственного сокровища Украинской Республики.

"Для принятия и укрытия доходов государственного сокровища и выдачи сумм на государственные расходы закладывается Главная сокровищница УНР. Все существующие на территории Украины губернские и уездные казначейства становятся сокровищницами УНР", - говорится в документе.

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Летом 1918 года приняли устав Государственного банка. Его главными задачами определялись обеспечения устойчивости денежной системы, облегчение денежного оборота, помощь краткосрочным кредитам торговли, промышленности и сельскому хозяйству. Основной капитал банка составил 100 млн. руб., резервный фонд - 10 млн. руб.

В начале 1919-го Государственный банк эвакуированы на запад Украины, а в 1920-м имущество и архив банка перевезены в Польшу.

Национальный банк Украины с января по октябрь 2019 года утилизировал более 570 млн штук изношенных банкнот.

За 10 месяцев 2019 Нацбанк утилизирует 572,6 млн штук изношенных банкнот.

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Дата
22
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