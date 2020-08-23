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пятница, 28 августа 2020 08:20

Диссидента бросили в карцер за чтение книги

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Диссидента бросили в карцер за чтение книги
Василия Стуса бросили в карцер за чтение книги. Фото ЦГАМЛИ Украины

Украинский поэт, диссидент Василий Стус 28 августа 1985-го попал в карцер лагеря для политзаключенных возле села Кучино Пермской области. 4 сентября Стус умер. Официальная версия смерти - остановка сердца. Некоторые считают, что погиб от удара карцерной нарами.

В мае 1980 года арестовали Василия Стуса во второй раз, он признан особо опасным рецидивистом. Приговорен к 10 годам заключения и 5 годам
ссылки. Сидел в камере №12 с русским писателем Леонидом Бородиным. На нарах можно находиться лишь с отбоя до подъема. В тот день Стус читал книгу опершись на верхние нары локтем. В рабочее время это запрещено. Дежурный офицер составил рапорт, что Стус в рабочее время лежал на нарах и вступил с ним в пререкания. За это поэт получил 15 суток карцера.

Перед этим лагерные надзиратели уничтожили сборник "Птица души" с 300-ми стихами. Стус несколько раз объявлял голодовку в знак протеста против жестокого обращения лагерной администрации с политзаключенными.

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В карцере Стус объявил сухую голодовку. 4 сентября он умер. Официальная версия смерти - остановка сердца. Некоторые считают, что погиб от удара карцерной нарами. Похоронили на следующий день на лагерном кладбище. Дисидентов Василия Стуса, Юрия Литвина и Алексея Тихого перезахоронили в Украине 19 ноября 1989-го на Байковом кладбище.

Похорон Вячеслава Чорновила стал одним из самых массовых действ в столице. В процессии приняли участие до 250 тыс. человек. Гроб с телом выставили в Киевском доме учителя. Очередь желающих проститься растянулась до Крещатика. Зайти в здание все не смогли. Впускали по пропускам.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
28
августа

Диссидента бросили в карцер за чтение книги

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