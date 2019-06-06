Диего Веласкес рисковал оказаться на суде инквизиции

6 июня 1599-го в Севилье родился великий испанский художник Диего де Сильва и-Веласкес. Его творчество пришлось на период, который сейчас в искусствоведении известный как "золотой век испанской живописи".

Он был из дворян, но обедневших, возможно, португальского происхождения. В габсбургской Испании дворянину не приличествовало работать за деньги — только служить королю. Но поскольку Веласкес был старшим сыном в многодетной семье, ему приходилось искать обходные пути. С 11 лет мальчик учился живописи у Франсиско Пачеко, одного из лучших художников в Севилье в то время. В 18 лет Веласкес открыл мастерскую, но уже через несколько лет вместе с супругой (женился юноша на дочери своего учителя живописи) переехал в Мадрид.

Благодаря связям семьи и знакомству с придворным Гаспаром Оливаресом Веласкес получил заказ на портрет короля Филиппа IV. Монарху, который и сам хотел быть художником, полотно понравилось настолько, что с того момента никто, кроме Веласкеса, не имел права писать его лик.

Филипп проникся еще большей любовью к Веласкесу после личного знакомства. Художник был человеком замкнутым, спокойным, больше слушал, чем говорил, был прекрасно образован. Поэтому когда скончался один из придворных художников, его место сразу же занял Веласкес. У Филиппа был ключ от его мастерской. Король любил прийти, сесть в свое кресло и наблюдать за работой художника.

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И хотя Филипп не особенно терзал художника своими пожеланиями, Веласкесу приходилось писать многочисленные копии портретов монарха и членов его семьи. Против нового фаворита Филиппа объединились старожилы двора — другие художники, которым было не по нраву соседство с новоиспеченным гением. Один из недоброжелателей обвинил Веласкеса в умении писать только портреты. Тогда король объявил конкурс на создание крупного батального полотна на тему изгнания морисков. И победил Веласкес. Окончание конкурса совпало по времени с кончиной главного придворного живописца — его место занял Веласкес.

Диего Веласкес в Испании был главным художников, но за пределами родины оставался практически неизвестным. Виной тому — закрытость испанского двора, инквизиционая цензура и консервативность испанцев XVII века. Во время второго визита в Италию Веласкес, чтобы привлечь внимание и расположить к себе знать и папский двор, быстро написал портрет сопровождавшего слуги и велел везде брать полотно с собой. Сплетни о невероятном таланте быстро распространились, Папа Римский Иннокентий Х пожелал портрет кисти Веласкеса. Когда понтифик увидел картину, то некоторое время сохранял молчание, а затем изрек: "Слишком верно". Но работу принял, и сегодня портрет считается одним из лучших из когда-либо написанных.

Кисти Веласкеса принадлежит и один из самых известных портретов королевской семьи — "Менины". С ним связана одна из многочисленных загадок. Художник изображен как рыцарь Ордена Сантьяго (с красным крестом на груди), при этом картина была завершена до того, как Веласкес был удостоен награды. Считается, что красный крест дописал позднее сам Филипп IV — был же у него и ключ от мастерской, и навык работы с маслом.

Орден Сантьяго был идеей фикс Веласкеса. Будучи дворянином не особенно знатным, он не имел права на данную награду. Но король упросил Папу сделать исключение. Правда, через два года после награждения Веласкес скончался, будучи еще довольно активным человеком — в 61 год. Подкосила его болезнь, которую он подхватил во время поездки в испанский павильон на границе с Францией — готовилась свадьба инфанты Марии Терезии и французского короля Людовика XIV, Веласкесу же была поручена организация празднества. Через несколько дней после возвращения в Мадрид художник скончался. Похороны прошли с невероятной помпой — король прощался с любимым художником. Вскоре, правда, он был забыт, и сегодня неизвестно, где находится его могила.

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Интересно, что

Изображая обнаженную женщину в "Венере с зеркалом", художник рисковал оказаться на суде инквизиции.

Диего Веласкес, будучи первой кистью Испании первой половины XVII века, оставался безвестным остальной Европе. Все его работы оседали в домах испанского высшего света и короля. В саму Испанию, находившуюся в тисках инквизиции, иностранные художники не рвались. В итоге о Веласкесе и его шедеврах потомки узнали много позже. Та же судьба ждала и "Венеру с зеркалом". Полотно было написано в Италии, а затем перевезено в Испанию с риском для репутации и даже жизни Веласкеса.

Полотно написано во время второй поездки Веласкеса в Италию. Первый визит был в целях повышения уровня мастерства — художник копировал старых мастеров, смотрел на работы современников. Второй визит был исполнением воли испанского короля Филиппа IV, который поручил Веласкесу закупить итальянские "новинки" для своей коллекции живописи и мрамора. Вторая поездка оказалась продолжительнее, чем планировалось. По всей видимости, Веласкес задержался из-за женщины, с которой познакомился в Риме (хотя дома его ждала жена, да и король писал, что скучает). Не исключено, что моделью для Венеры была именно эта возлюбленная.

В 1914 году суфражистка, будущий лидер женского подразделения Британского союза фашистов Мэри Ричардсон, вооруженная садовой тяпкой, атаковала картину. По словам Мэри, гнусные мужчины смотрели на шедевр Веласкеса, истекая сладострастными слюнями. Английские реставраторы, сумевшие восстановить полотно, совершили чудо. Кстати, Ричардсон, будучи одной из самых воинственных суфражисток, регулярно организовывала поджоги и взрывы, била окна в ведомствах. Её арестовывали 9 раз.

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Почти каждому знаком облик маленькой девочки с бессмертных полотен Диего Веласкеса - инфанты Маргариты Терезии, еще с юных лет обреченной стать женой родного брата своей матери. И, так как Маргарита жила в Испании, а Леопольд в Вене, ко двору жениха почти ежегодно присылали по портрету инфанты, чтобы он мог наблюдать за тем, как подрастает его невеста. Поэтому маленькой Музе Веласкеса в детстве так часто приходилось позировать знаменитому художнику, что в итоге она оставила в мировой живописи гораздо более яркий след нежели в политике. Художник рисовал ее 6 раз. Рисовал бы еще, но умер. Ее портреты принадлежат кистям других художников и они далеко не такие сияющие и красивые как у Веласкеса. Умерла юная королева в 21 год. Есть всего 14 ее портретов.