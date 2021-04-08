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четверг, 08 апреля 2021 10:28

Депортировали 6308 членов религиозных общин

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Депортировали 6308 членов религиозных общин
Депортированы Свидетели Иеговы на работах в Сибири Фото: uinp.gov.ua

8 апреля 1951 года начался 2-й этап операции "Север". Силами МГБ СССР из Западной Украины в отдаленные районы СССР депортировали тысячи Свидетелей Иеговы и членов их семей.

Свидетелей Иеговы советский режим начал преследовать после Второй мировой войны. В Украине и других соседних странах они появились в межвоенный период. Это были преимущественно эмигранты, вернувшиеся на родину из США и до 1931 года называли себя "Исследователями Библии". Оказавшись в СССР, они отказывались вступать в компартию, служить в Красной армии, распространять идеи коммунизма в проповедях. Тогда им "предложили" отказаться от веры или пострадать за нее. Большинство выбирали второе, что шло вразрез с концепцией "советского человека".

Выселение инициировал в мае 1950 года министр государственной безопасности СССР Виктор Абакумов. Его план одобрил Иосиф Сталин. Сначала в Иркутскую и Томскую области депортировали Свидетелей Иеговы из Молдовы, Беларуси и стран Балтии. 8 апреля взялись за украинских. За успешное проведение операция отвечал Первый секретарь ЦК КП(б)У Леонид Мельников.

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Выселение Свидетелей Иеговы было тождественным аналогичным насильственным переселениям. Вооружении отряды МГБ стучали в двери людей ночью или под утро. Приказывали взять необходимые вещи, а остальное имущество отбирали в пользу государства и передавали колхозам. Людей сажали в телячьи вагоны с печкой и везли в Сибирь. По прибытии заставляли подписать документ, что приехали сюда навечно, а потом селили в бараках.

Подавляющее большинство должно было работать на лесоповале и каменоломнях, некоторые умирали. За побег из спецпоселений грозили 20 лет каторжных работ.

Исследователь Константин Бережко указывал цифру выселенных - 9793 человека. Из них из Украины выселили 6308 человек, из Молдовы - 2617, из Беларуси - 394, Эстонии - 270, Литвы - 151, Латвии - 53.

Возвращаться домой им позволили в 1965-м, но отобранное имущество не возвращали.

Ежегодно 1 и 8 апреля чтят память депортированных Свидетелей Иеговы.

20 апреля 2017 года Верховный суд РФ запретил деятельность Свидетелей Иеговы на территории России. Вердикт вынесли по иску российского Минюста. Суд согласился, что деятельность "Управленческого центра Свидетелей Иеговы" в России можно расценить как экстремистскую.

Судебное решение предусматривало немедленную ликвидацию всех 395 отделений организации в РФ. Их имущество конфисковывали в пользу государства.

Минюст обвинял Свидетелей Иеговы в отказе от переливания крови. Ведомство также подчеркивало, что деятельность организации угрожает защите прав и интересов общества и общественной безопасности.

Юристы Свидетелей Иеговы отрицали все претензии.

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Дата
08
апреля

Депортировали 6308 членов религиозных общин

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