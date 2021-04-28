Депортировали 150 тыс. украинцев

Операция "Висла" длилась 3 месяца. Полякам удалось переселить 130-150 тыс. украинцев Фото: galinfo.com.uа

28 апреля 1947 года коммунистическая власть Польши начала акцию "Висла". Украинское население из Лемковщины, Холмщины, Надсянья и Подляшья в течение трех месяцев депортировали в северо-западные земли Польши.

Формальным поводом к акции послужила необходимость ликвидировать формирования УПА в Закерзонье. 28 марта 1947 года украинские повстанцы убили вице-министра обороны Польши Кароля Сверчевского. На самом же деле поляки стремились "окончательно решить украинскую проблему", в частности на границах с СССР. Гражданское население стало их главной целью. Переселенные в северную и западную части Польши украинцы должны были ассимилироваться.

Первоначально план депортации назвали специальной операцией "Восток", но вскоре название изменили на "Висла". Тогда же создали оперативную группу из 21 тыс. военных, которым противостояло несколько тысяч воинов УПА. У поляков были новейшие средства связи и поддержка разведывательной авиации. Они врывались в дома гражданских и приказывали собирать вещи. Часто жгли хаты, церкви, сносили украинские кладбища. Затем две и более семей сажали в товарные вагоны, не давали еды и воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США признали геноцид армян

До 29 июля польская оперативная группа "Висла" осуществила более 350 боевых акций, ликвидировала 1,5 тыс. украинских повстанцев, уничтожила 1,1 тыс. укрытий. Переселить удалось от 130-150 тыс. человек. Украинцев лишили прав на бывшие хозяйства и имущество. Запретили употреблять к ним этноним "украинец".

Сначала депортация обошла украинцев, которые жили в Красноставском, Замостянском и Билгорайском повятах Люблинского воеводства. Там не нашли следов украинского подполья. Однако власть все равно приказала выселить их, несмотря на степень лояльности.

В ночь с 12 на 13 апреля 1940 года началось выселение 61 тыс. жителей Западной Украины и Западной Беларуси. Переселяли в основном семьи польских пленных, расстрелянных сотрудниками НКВД в Катыни, Харькове и Калинине, а также родственников польских граждан, казненных в советских тюрьмах. Также выселили семьи владельцев частных сельскохозяйственных имений, предпринимателей и жандармов. Большинство депортированных переселили в Казахстан. Там люди страдали он принудительного труда, нищеты, болезней и голода. Среди депортированных поляки составляли 68%, белорусы - 13,4%, украинцы - 12,3%, евреи - 4,3%.