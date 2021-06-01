День защиты детей: какова история праздника

1 июня ежегодно отмечается День защиты детей.

Праздник учредили в ноябре 1949 года. В Париже сессия Совета Международной демократической федерации женщин решила установить Международный день защиты детей.

Его впервые отмечали в 1950 году в 51 стране мира.

В этот день устраиваются различные развлекательные мероприятия для детей. Также обсуждают вопросы защиты прав несовершеннолетних.

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30 мая 1998 года праздник стал государственным в Украине.

Военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" поздравили Украину с Днем защиты детей. Накануне Дня защиты детей противотанковые подразделения бригады развлекли учащихся учебно-воспитательного комплекса в селе Хлебодаровка Донецкой области.