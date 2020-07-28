День святого Владимира: что можно и нельзя делать этого дня

Сегодня отмечают День святого Владимира. Фото: "То є Львів"

28 июля церкви восточного обряда отмечают День святого Владимира.

Согласно летописям, сегодня состоялось крещение Руси князем Владимиром Святославичем, внуком Ольги. В 988 году он окрестил Русь в православие. При крещении получил имя Василий.

В этот день люди со слабым зрением или тяжелобольные просят здоровья. Верят, что князь был почти слепым, но после крещения вылечился. Христиане молятся об избавлении от врагов, укреплении в вере и прекращении ссор.

В этот день следует воздержаться от ссор, обид, зависти, злобы и других негативных эмоций. Нельзя выполнять большую работу по дому. Не нужно устраивать шумные застолья, переедать и злоупотреблять алкоголем.

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По приметам, если с утра прошел дождь, то дальше будет солнце. Ветер южный - погода солнечная. Липа пожелтела - к поздней осени. Если другие деревья стали желтыми ранее липы - осень наступит раньше обычного. Ветер с юга - будет дождь. Если гром гулкий - также к дождю. Вечером туман - завтра пойдет дождь. Кузнечики в поле громко стрекочут - к жаре.

28 июля 1880 в Кропивницкому родился украинский политический и общественный деятель, прозаик, драматург и художник Владимир Винниченко. Он был членом Украинской социал-демократической рабочей партии, которая была нелегальной в Российской империи. Винниченко арестовали, но ему удалось бежать за границу.