День памяти жертв политических репрессий: президент принял участие в мероприятиях

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий в заповеднике "Быковнянские могилы".

Он возложил цветы к братской могиле и установил лампаду и почтил память жертв тоталитаризма у центрального монумента мемориала, сообщает Офис президента.

Также Зеленский возложил цветы к памятному знаку польских захоронений.

"Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманна природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы", - заявил президент Украины.

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Он отметил, что современные и будущие поколения должны сделать все для неповторения подобных преступлений.

"В независимой демократической Украине жизнь и здоровье граждан всегда будет моим безусловным приоритетом", - отметил Зеленский.

Также в памятных мероприятиях принял участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Сегодня в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Вспоминают погибших от террора, организованного советской властью. Масштабную кампанию по уничтожению неугодных людей развернули по инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина в 1937-38 годах. Она получила название "Большой террор". В то время на территории УССР, по оценкам историков, приговорили около 199 тыс. человек. Большинство из них расстреляли, а остальным поломали судьбу в лагерях.