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воскресенье, 17 мая 2020 12:43

День памяти жертв политических репрессий: президент принял участие в мероприятиях
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Сегодня День памяти жертв политических репрессий
Фото: Офис президента
Сегодня День памяти жертв политических репрессий
Сегодня День памяти жертв политических репрессий
Сегодня День памяти жертв политических репрессий
Сегодня День памяти жертв политических репрессий

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий в заповеднике "Быковнянские могилы".

Он возложил цветы к братской могиле и установил лампаду и почтил память жертв тоталитаризма у центрального монумента мемориала, сообщает Офис президента.

Также Зеленский возложил цветы к памятному знаку польских захоронений.

"Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманна природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы", - заявил президент Украины.

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Он отметил, что современные и будущие поколения должны сделать все для неповторения подобных преступлений.

"В независимой демократической Украине жизнь и здоровье граждан всегда будет моим безусловным приоритетом", - отметил Зеленский.

Также в памятных мероприятиях принял участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Сегодня в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Вспоминают погибших от террора, организованного советской властью. Масштабную кампанию по уничтожению неугодных людей развернули по инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина в 1937-38 годах. Она получила название "Большой террор". В то время на территории УССР, по оценкам историков, приговорили около 199 тыс. человек. Большинство из них расстреляли, а остальным поломали судьбу в лагерях.

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