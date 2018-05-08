День памяти и примирения должен быть выходным

Вятрович предлагает перенести выходной на 8 мая. Фото: РБК

9 мая следует оставить как День победы над нацизмом, но выходной перенести на 8 мая.

Это подчеркнет важность нового формата памяти и примирения и деполитизирует 9 мая, говорит председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью "112 Украина".

"Именно то, что этот день остается выходным, превращает его не в день, когда вспоминают погибших и живых ветеранов, а в день, когда пророссийские силы выходят на улицы, чтобы напомнить о своем существовании, устраивая провокации с портретом Сталина, красными флагами, так называемые бессмертные полки, которые являются российской инициативой, направленной на то, чтобы напомнить, что Украина якобы является частью "русского мира". Все это остается активным именно потому, что 9 мая, как и раньше, является выходным", - говорит он.

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Вятрович считает, что перенос выходного с 9 мая на 8-е не обидит еще живых ветеранов. Для младшего поколения это будет сигналом готовности по-другому смотреть на годовщину, без навязанной Россией идеологией.

8 мая во многих странах мира отмечают День памяти и примирения в честь жертв Второй мировой войны. В Украине праздник ввели 2015 года.