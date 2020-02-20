День Героев Небесной сотни: в Киеве погибли 70 митингующих

20 февраля украинцы отмечают День Героев Небесной сотни. Фото: facebook-ua.info/

20 февраля 2014 года Украина пережила трагический этап Революции достоинства. В центре Киева от огнестрельных ранений погибли 70 человек, более тысячи получили ранения.

С 18 февраля началось обострение противостояния митингующих Евромайдана и "Беркута". Сотрудники милиции, совместно с титушками, начали жестоко избивать и расстреливать людей. На улицах Институтской и Грушевского, в Крепостном переулке и Мариинском парке погибли 23 человека.

"В ночь против 19 февраля я откликнулась на призыв приехать на Майдан, потому что его могли разогнать. Я понимала, что 10 тысяч людей гораздо труднее разогнать, чем тысячу, - вспоминала Оксана Новосельская. - Ночью в перерывах между выступлениями Евгения Нищука со сцены читали молитвы . Было жутко. Горел Дом профсоюзов, пылал все больше и больше. Было видно, что там остаются люди и они от огня бежали на верхние этажи и светили мобильными телефонами, показывали, где они, чтобы их могли спасти. Я не знаю, кого из них спасли.

20 числа днем людей было не очень много. Но врезалось в память: смотришь вокруг и видишь одних мужчин. Молодые, пожилые, средние, здоровые - все. Раньше так бывало, когда приходила на футбол. Женщин все-таки отсылали. Было заметно, что ситуация действительно тревожная. Я чувствовала, что от меня что-то зависит. Когда я туда ехала, то чувствовалась ответственность момента. Сейчас идет война, я сижу в Киеве, могу переживать и волноваться, но на войну не поеду, потому что мне 55 лет. А тогда был такой момент, когда все действительно зависело от людей, которые должны были выйти на улицы".

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Утром 20 февраля расстрелы продолжались 2 часа. Погибло больше всего евромайдановцев за все время противостояния. Имена всех их вошли в список мемориала борцов за украинскую независимость - в Небесную сотню.

105 Героям Небесной сотни посмертно присвоено звание "Герой Украины", а трое иностранцев - гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии - Зураб Хурция и Давид Кипиани, посмертно награждены орденами Героев Небесной сотни.

18 февраля 2014 года для прекращения произвола государственных органов украинцы, протестовавшие на Майдане, утром организовали шествие к Верховной Раде Украины. Оно получила название "Мирное наступление". Люди требовали от властей решений для выхода из кризиса и урегулирования ситуации в стране, прежде всего ограничения полномочий президента Украины путем внесения изменений в Конституцию Украины. "Решение" тогдашняя власть приняла: работники милиции совместно с титушками на улицах Институтской и Грушевского, в Крепостном переулке и Мариинском парке убили 23 человека, 509 человек получили телесные повреждения, из них 37 - тяжелые, 85 - средней тяжести.