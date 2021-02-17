Демоны, которые защищают - в музее показали старинные буддийские миниатюры

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Во Львовском музее истории религии открылась выставка сакральных буддийских миниатюр - цаклей.

"Мы представили 60 цаклей. Также на выставке есть тханки (буддийские иконы. - Gazeta.ua) и скульптура. Мы рады, что такая небольшая коллекция есть в нашем музее", - говорит корреспонденту Gazeta.ua директор музея Орест Малиц.

Цакли в коллекции музея относятся к ХIХ-ХХ в. Происходят из Калмыкии и Тибета. На цаклях изображали Будду, буддийских учителей, духов. Существуют цакли с демонами. Их изображали, как грозных существ. Но буддисты верят, что демоны их защищают.

"Эти рисунки созданы не для художественной цели. Их сделали для посвящений, обрядов, медитаций. Цакли можно сравнить с маленькими печатными иконками в наших храмах. В Тибете, Монголии и Калмыкии люди не имели легкого доступа в храмы. Они делали такие упрощенные изображения, так как не могли иметь большие картины. Их рисовали на обычной бумаге. Также на дереве и слюде. ​​На некоторых цаклях видно, что это была обложка старой книги", - рассказал куратор выставки, старший научный сотрудник музея Владимир Гарбузюк.

Часть артефактов передал на постоянное хранение в музей львовский коллекционер Иван Гречко. Он получал их в подарок во время путешествия по Калмыкии в 1960 годах. Этот регион был традиционно буддийским, но советская власть уничтожала монастыри калмыков.

"Цакли использовали так же в качестве оберегов. Их носили на груди. В ритуалах использовали тогда, когда не было доступа к полноценным ингредиентам и сакральным предметам", - сообщил ученый.

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Другой функцией цаклей была передача знаний. Они содержат символические изображения, которые объясняют те или иные аспекты религии. Показывают позы для медитации. На некоторых цаклях нарисовали вещи, символизирующие искушения. Это пища, музыкальные инструменты. Во время ритуалов буддисты символически делились своими желаниями со всем миром.

Выставка действует в течение месяца. Музей работает все дни недели, кроме понедельника.

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