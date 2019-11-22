Деловые люди понимают - чем особый новый музей Голодомора

 
Ексклюзивы
1/5
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
1 Просмотров: 54
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 486
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 648
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 810
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5436
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2079
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2196
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1764
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1197
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11637
Фото
Все фото
21
8
5
5
8
Теннисные корты и 250 гектаров леса - какой когда-то была иезуитская коллегия в Украине
Теннисные корты и 250 гектаров леса - какой когда-то была иезуитская коллегия в Украине
За что убили Джона Кеннеди: 6 черных меток
За что убили Джона Кеннеди: 6 черных меток
&quot;Отец ругал меня только раз&quot; - Ольга Сухомлинская
"Отец ругал меня только раз" - Ольга Сухомлинская
Показали старинные фото обсерватории в Карпатах
Показали старинные фото обсерватории в Карпатах
Успевали за несколько дней: как торговали в Украине 100 лет назад - подборка фото
Успевали за несколько дней: как торговали в Украине 100 лет назад - подборка фото
Видео
Все видео
Голодомор - это наказание за антиколониальную борьбу украинцев - философ
Голодомор - это наказание за антиколониальную борьбу украинцев - философ
Американец собрал самую большую коллекцию картин о Голодоморе
Американец собрал самую большую коллекцию картин о Голодоморе
Раскопали похороненных в лодке мужчину и женщину
Раскопали похороненных в лодке мужчину и женщину
Студенты вышли против президента - 6 лет назад началась Революция достоинства
Студенты вышли против президента - 6 лет назад началась Революция достоинства
Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні: история Украины за 5 минут без украшений и попсы
Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні: история Украины за 5 минут без украшений и попсы
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5436
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2079
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2196
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1197
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1179
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
22 ноября 2019
Просмотров: 99
Сила ботанічна
Воно тільки так для нашого вуха страшнувато звучить – мондеґрін. А по суті український народ, якому, за неперевіреними плітками, іноді щастило ...
пятница, 22 ноября 2019 19:30

Деловые люди понимают - чем особый новый музей Голодомора

  Комментировать
Деловые люди понимают - чем особый новый музей Голодомора
В Киеве планируют открыть Музей Голодомора в 2023 году. Фото: korrespondent.нет

В Киеве продолжается строительство Национального музея "Мемориал жертв Голодомора". Из современных экспозиций посетители смогут узнать о жизни украинцев в 1932-1933 годах. Открыть планируют 2023-го. Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал Иван Васюник, председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда развития Мемориала жертв Голодомора.

Первый новейшей целостный музей Голодомора в мире. В Украине он должен стать самым большим. Его площадь достигнет более 15 тыс. м. кв. Мощный научно-образовательный центр будет иметь временную экспозицию, исследовательский центр, главный архив, кинозал, библиотеку, образовательные аудитории, детское пространство.

"Открытие Музея планируется к 90-й годовщине Голодомора - 2023-го. Главная его миссия - быть площадкой для правдивой рассказы о геноциде украинского народа и его несокрушимость. Работать на утверждение свободы и достоинства, противостояние нетерпимости и проявлений геноцида в мире", - говорит он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская нация - неистребима. Голодомор не разрушил наше стремление государственности и независимости - в свежем номере журнала "Країна"

Перед началом подготовительных работ на месте стройплощадки был стихийный мусорник. В самом центре украинской столицы. Вместо этого вокруг музея на 5 гектарах появится мемориальный парк.

Еще при сооружении первой очереди Мемориала отдельные политики не поддерживали этой инициативы. Те же, которые не признают Голодомор геноцидом. Они предлагали вынести музей за пределы Киева, что автоматически сделало бы его второстепенной вещью. Как это произошло в Харькове или Днепре. Расположеные на окраинах, они фактически забыты и заброшены, без регулярного транспортного сообщения с центром города. Остаются неизвестны ни туристам, ни потомкам пострадавших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голодомор - это наказание за антиколониальную борьбу украинцев - философ

Тот факт, что Украина до сих пор не имеет музея Голодомора, убеждает граждан в его необходимости. Остальное - вопрос профессиональный. Процедура утверждения проекта была четкой. Он получил положительную оценку консультативного органа ЮНЕСКО.

"Мы встречаемся с представителями аграрного, фармацевтического, ИТ, развлекательного, ресторанного бизнеса. Большинство из них не нужно убеждать. Деловые люди понимают, что стали успешными на земле, где неидентифицированы тысячи мест массовых захоронений и непогребены миллионы людей", - рассказывает Васюник.

Есть решение председателя наблюдательного совета "Фармак" Фили Жебровской и председателя правления компании "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка, многих других деловых людей Украины сделать благотворительные взносы для создания первого в мире музея Голодомора. Круг его создателей, партнеров и друзей постоянно расширяется.

Интервью с Иваном Васюником читайте в журнале "Країна" за 21 ноября 2019-го.

Большевики понимали, что судьба СССР зависит от украинского хлеба. Поэтому присвоение результатов работы крестьянина в них было постоянно на повестке дня. Из Москвы присылали планы хлебозаготовок. Выполняли их нечеловеческими методами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Деловые люди понимают - чем особый новый музей Голодомора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
ноября

Московская церковь назвала украинца антихристом

Убили участника мирных переговоров

Воин зарезал первого короля Руси-Украины

За что убили Джона Кеннеди: 6 черных меток

Самое читаемое
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят Просмотров: 24003
&quot;Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать&quot;: водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание 9 Просмотров: 22376
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
3
 Просмотров: 18126
В чулках и сексуальном платье: Астафьева эффектно разделась посреди ледника
В чулках и сексуальном платье: Астафьева эффектно разделась посреди ледника
7
 Просмотров: 13897
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
10
 1 Просмотров: 11637
История
Устроили распродажу вещей нацистов
Устроили распродажу вещей нацистов Просмотров: 225
Теннисные корты и 250 гектаров леса - какой когда-то была иезуитская коллегия в Украине
Теннисные корты и 250 гектаров леса - какой когда-то была иезуитская коллегия в Украине
21
 Просмотров: 1323
Московская церковь назвала украинца антихристом
Московская церковь назвала украинца антихристом
 2 Просмотров: 666
Убили участника мирных переговоров
Убили участника мирных переговоров
 Просмотров: 810
Голодомор - это наказание за антиколониальную борьбу украинцев - философ
Голодомор - это наказание за антиколониальную борьбу украинцев - философ
 Просмотров: 297
Больше всего комментируют
24
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
9
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
6
Зеленский впервые отреагировал на пророссийские заявления Коломойского
4
"Готовим крутезну штуку" - Дубилет анонсирует очередную реформу
3
Скандал в "Слуге народа": нардеп Иванисов приостановил членство во фракции
Голосов: 650
Голосование Как оцениваете полгода работы Зеленского?
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua