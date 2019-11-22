Деловые люди понимают - чем особый новый музей Голодомора

В Киеве планируют открыть Музей Голодомора в 2023 году. Фото: korrespondent.нет

В Киеве продолжается строительство Национального музея "Мемориал жертв Голодомора". Из современных экспозиций посетители смогут узнать о жизни украинцев в 1932-1933 годах. Открыть планируют 2023-го. Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал Иван Васюник, председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда развития Мемориала жертв Голодомора.

Первый новейшей целостный музей Голодомора в мире. В Украине он должен стать самым большим. Его площадь достигнет более 15 тыс. м. кв. Мощный научно-образовательный центр будет иметь временную экспозицию, исследовательский центр, главный архив, кинозал, библиотеку, образовательные аудитории, детское пространство.

"Открытие Музея планируется к 90-й годовщине Голодомора - 2023-го. Главная его миссия - быть площадкой для правдивой рассказы о геноциде украинского народа и его несокрушимость. Работать на утверждение свободы и достоинства, противостояние нетерпимости и проявлений геноцида в мире", - говорит он.

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Перед началом подготовительных работ на месте стройплощадки был стихийный мусорник. В самом центре украинской столицы. Вместо этого вокруг музея на 5 гектарах появится мемориальный парк.

Еще при сооружении первой очереди Мемориала отдельные политики не поддерживали этой инициативы. Те же, которые не признают Голодомор геноцидом. Они предлагали вынести музей за пределы Киева, что автоматически сделало бы его второстепенной вещью. Как это произошло в Харькове или Днепре. Расположеные на окраинах, они фактически забыты и заброшены, без регулярного транспортного сообщения с центром города. Остаются неизвестны ни туристам, ни потомкам пострадавших.

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Тот факт, что Украина до сих пор не имеет музея Голодомора, убеждает граждан в его необходимости. Остальное - вопрос профессиональный. Процедура утверждения проекта была четкой. Он получил положительную оценку консультативного органа ЮНЕСКО.

"Мы встречаемся с представителями аграрного, фармацевтического, ИТ, развлекательного, ресторанного бизнеса. Большинство из них не нужно убеждать. Деловые люди понимают, что стали успешными на земле, где неидентифицированы тысячи мест массовых захоронений и непогребены миллионы людей", - рассказывает Васюник.

Есть решение председателя наблюдательного совета "Фармак" Фили Жебровской и председателя правления компании "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка, многих других деловых людей Украины сделать благотворительные взносы для создания первого в мире музея Голодомора. Круг его создателей, партнеров и друзей постоянно расширяется.

Интервью с Иваном Васюником читайте в журнале "Країна" за 21 ноября 2019-го.

Большевики понимали, что судьба СССР зависит от украинского хлеба. Поэтому присвоение результатов работы крестьянина в них было постоянно на повестке дня. Из Москвы присылали планы хлебозаготовок. Выполняли их нечеловеческими методами.