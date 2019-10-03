"Дело Василия Стуса": представители Медведчука не пришли на суд

Прошло первое судебное заседание по делу книги. Фото: "Громадське"

В Дарницком суде Киева 2 октября прошло первое заседание по иску Виктора Медведчука с требованием запретить книгу "Дело Василия Стуса".

В суд не пришел ни сам Медведчук, ни его представители, сообщает "Историческая правда".

Судья Марина Заставенко сказала, что адвокат заранее предупредил, что в этот день будет находиться за границей.

На суде присутствовали составитель книги, главный редактор "Исторической правды" Ваханг Кипиани с защитником и представители других ответчиков - издательства "Виват" и типографии "Юнисофт".

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Адвокаты говорят, что на фразы с оценочными суждениями, в которых был упомянут Медведчук, авторы имеют право. Требование запретить распространение книги противоречит юрисдикции украинских судов.

Представители ответчиков просили суд дать им время на подготовку отзыва, потому что они поздно узнали об иске. Судья предоставил еще 5 дней.

Следующее заседание назначено на 13 декабря.

Есть 9 эпизодов, в которых Медведчук считает, что его честь, достоинство и деловая репутация были мной каким-то образом подвергнуты сомнению или попранию. Рассказал историк и автор книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани.