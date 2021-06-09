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среда, 09 июня 2021 13:38

Делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое
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Продавцы мороженого на острове Ява, Индонезия
Продавец мороженого в Лондоне
Фабрика мороженого в Оклахоме
Танцовщицы едят мороженое
Дети едят печенье с мороженым

9 июня 1786 года в Нью-Йорке впервые в США начали продавать мороженое.

Похожие десерты существовали давно. Замороженное молоко мелко строгали и перемешивали со свежими ягодами. Позже начали замораживать сыр, сливки и добавлять сухие изюм или абрикосы.

В 1843 году американка Нэнси Джонсон изобрела ручной миксер для мороженого. В емкость для смешивания клали ягоды или фрукты. По краям выкладывали лед и соль. Изобретение она не запатентовала.

15 июня 1851-го в американском городе Балтимор молочник Джекоб Фуссель открыл первую в мире фабрику по производству мороженого. Перед тем занимался заготовкой молочных продуктов. Часто у него оставалось не реализованные сливки. Из них начал делать мороженое. Добавлял молоко, сахар и ваниль. Благодаря фабричному производству стоимость десерта снизилась. С изобретением промышленной морозильной камеры в 1902 году производство мороженого вышло на новый уровень.

Мороженое приобрело большую популярность в США в начале ХХ в. Его продавали в специальных фургонах, которые ездили по городам. Летом традиционно устраивали вечеринки с мороженым на природе. Первое в мире специализированное кафе с мороженым появилось в 1945-м в американском городе Глендей. Оно стало началом сети Baskin Robbins.

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В Украине фабрики по изготовлению мороженого появились в 1940 году в Киеве и Харькове. Для этого из США закупили оборудование и рецепты.

Принятая в 1919 году 18-я поправка к Конституции США положила начало эпохи сухого закона. Запрет должен был облагородить жизнь американцев, защитить общество от разрушительных последствий злоупотребления алкоголем. В Америке появилась целая сеть подпольных баров.

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