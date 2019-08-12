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понедельник, 12 августа 2019 14:27

Чтобы поесть по-человечески - как в древности мололи зерно

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Чтобы поесть по-человечески - как в древности мололи зерно
Древние зернотёрки изготавливали из камня Фото: Facebook

Археологи раскопали древнюю каменную зернотерку в ритуальной яме на территории комплекса Мамай-гора в Запорожской области. Этот предмет нетипичный для захоронения.

"Подобные находки не являются редкими для городищ и поселений, но на памятниках типа могильников они единичны. На Мамай-горе это - уже вторая находка", - отметили исследователи на странице "Мамай-гора" в сети Facebook.

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Археологи нашли захоронение монголов на Мамай-горе возле села Большая Знаменка Запорожской области. Уникальный исторический памятник состоит из похоронных комплексов разных эпох - от каменного века до средневековья.

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