Чтобы поесть по-человечески - как в древности мололи зерно

Древние зернотёрки изготавливали из камня Фото: Facebook

Археологи раскопали древнюю каменную зернотерку в ритуальной яме на территории комплекса Мамай-гора в Запорожской области. Этот предмет нетипичный для захоронения.

"Подобные находки не являются редкими для городищ и поселений, но на памятниках типа могильников они единичны. На Мамай-горе это - уже вторая находка", - отметили исследователи на странице "Мамай-гора" в сети Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные распахали поле с поселением VI века до н.э (ФОТО)

Археологи нашли захоронение монголов на Мамай-горе возле села Большая Знаменка Запорожской области. Уникальный исторический памятник состоит из похоронных комплексов разных эпох - от каменного века до средневековья.