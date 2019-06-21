Что нужно для преобразования здания Администрации президента в музей

Здание на Банковой пока не отвечает потребностям музеев. Фото: президент Украины

Здание Администрации президента сейчас не подходит для организации там музея.

Национальный художественный музей Украины отозвался в Facebook на инициативу Офиса президента превратить здание в музей.

"Здание Администрации на Банковой сейчас абсолютно не соответствует музейным потребностям. Чтобы адаптировать сооружение, построенное в 1936-1939-х для штаба Киевского особого военного округа, для музейной деятельности нужны не только передача права собственности на здания и землю под ними, но и программа трансформации, соответствующее организационное и финансовое обеспечение. Расширение Национального художественного музея должен стать проектом государственного значения - именно такую ​​позицию руководство музея озвучило на встрече с президентом и его командой", - говорится ться в сообщении.

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В первую очередь, нужно решить судьбу 2-х музеев, фонды которых сейчас расположены в Украинском доме - музея Ленина и МВЦ "Музей истории Киева".

Президент Владимир Зеленский планирует переехать в Украинский дом на Европейской площади и создать там Офис президента. Об этом заявил на встрече с главой Администрации президента Андреем Богданом, его заместителем Русланом Рябошапкой, заместителем директора по развитию Национального художественного музея Ольгой Балашовой и журналистами 19 июня.