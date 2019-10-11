Что интересное можно увидеть в Киеве на Покрову

Украинский институт национальной памяти подготовил мероприятия ко Дню защитника Украины.

В свое время именно институт предложил отмечать праздник 14 октября, ссылаясь на исторические традиции чествования украинской армии. Таким образом украинцы свидетельствуют политическую наследственность современного Украинского государства от Руси, казачества, освободительного движения, и отмежевываются от советского тоталитаризма.

К этому празднику УИНП подготовил информационную кампанию и ряд мероприятий под лозунгом "День защитника Украины. 1000 лет нашему войску". Все мероприятия пройдут в Информационно-выставочном центре Музея Майдана. Вход на все события свободный, но требуется предварительная регистрация!

Автор: uinp.gov.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поздравительные открытки ко Дню защитника Украины

• В 12:00 в Киеве возле Главпочтамта откроют выставку "Воины. История украинского войска".

• С 15:00 в Информационно-выставочном центре Музея Майдана состоятся презентации и дискуссии.

• В 15:00 начнется презентация брошюры "2014: начало российско-украинской войны" с участием авторов, сотрудников Украинского института национальной памяти Романа Кулика и Максима Майорова.

• В 16:00 состоится презентация видеолекций для военнослужащих "Боевой путь Армии УНР: командиры, военные подразделения, ключевые операции" и разговор "Как рассказывать историю военным".

• В 17:30 пройдет дискуссия на тему: "Женщина в армии" по мотивам книги "Девушки срезают косы"

День защитника Украины отмечается ежегодно 14 октября, начиная с 2014 года. С 2015 года праздник официально является выходным днем. В этот день украинцы поздравляют всех защитников Украины.