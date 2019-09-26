Что делать с трагическими событиями прошлого в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти

Международная конференция "Как договориться с прошлым. память в мире постправды" проведут в Киеве 3 октября. В ней примут участие украинские, американские, польские, грузинские, словацкие исследователи, журналисты, писатели, политики и дипломаты.

Во время панельных дискуссий они подумают:

- какой следует быть политике национальной памяти

- как вести серьезные разговоры о трагедии прошлого в мире шоу

- что такое свобода слова, стандарты и ответственность медиа в

дискуссиях о прошлом

- какие травмы нанес тоталитаризм искусству и пережили ли мы

тоталитаризм.

Автор: Центр досліджень визвольного руху 3 октября в Киеве проведут конференцию «Как договориться с прошлым. Память в мире постправды»

Среди участников будут:

- американский публицист Дэвид Саттер

- президент Платформы европейской памяти и совести Лукаш Каминский из Польши

- грузинский политик Гиорги Канделаки,

- соучредитель польского Гражданского комитета солидарности с Украиной Изабелла Хруслинская

- заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Словацкой Республики в Украине Матуша Корба

- украинские историки Владимир Вятрович, Елена Стяжкина, Вахтанг Кипиани, Андрей Когут,

- философ Константин Сигов,

- основатель агентства "МедиаПорт" и еженедельника "MediaPost" Зураб Аласания,

- председатель Ассоциации еврейских общин Украины Иосиф Зисельс

- режиссер Ростислав Держипильский

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- руководитель программ Центра исследований освободительного движения Ярина Ясиневич

- исполнительная директор Института массовой информации Оксана Романюк

- литературовед Ярина Цымбал

- генеральный директор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко

- медиаюрист Игорь Розкладай

- писательница Оксана Забужко

Конференция проведут в гостинице Radisson Blu - ул. Ярославов Вал, 22. Организовывают Центр исследований освободительного движения, Представительство Фонда Конрада Аденауэра в Украине и Международный фонд "Возрождение".

Подробная программа и расписание конференции здесь.

Организаторы приглашают следить за обновлениями на странице мероприятия в Фейсбуке.

Предварительная регистрация на мероприятие обязательна

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