Что делать с трагическими событиями прошлого в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти

Международная конференция "Как договориться с прошлым. память в мире постправды" проведут в Киеве 3 октября. В ней примут участие украинские, американские, польские, грузинские, словацкие исследователи, журналисты, писатели, политики и дипломаты.
Во время панельных дискуссий они подумают:
- какой следует быть политике национальной памяти
- как вести серьезные разговоры о трагедии прошлого в мире шоу
- что такое свобода слова, стандарты и ответственность медиа в
дискуссиях о прошлом
- какие травмы нанес тоталитаризм искусству и пережили ли мы
тоталитаризм.
Среди участников будут:
- американский публицист Дэвид Саттер
- президент Платформы европейской памяти и совести Лукаш Каминский из Польши
- грузинский политик Гиорги Канделаки,
- соучредитель польского Гражданского комитета солидарности с Украиной Изабелла Хруслинская
- заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Словацкой Республики в Украине Матуша Корба
- украинские историки Владимир Вятрович, Елена Стяжкина, Вахтанг Кипиани, Андрей Когут,
- философ Константин Сигов,
- основатель агентства "МедиаПорт" и еженедельника "MediaPost" Зураб Аласания,
- председатель Ассоциации еврейских общин Украины Иосиф Зисельс
- режиссер Ростислав Держипильский
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- руководитель программ Центра исследований освободительного движения Ярина Ясиневич
- исполнительная директор Института массовой информации Оксана Романюк
- литературовед Ярина Цымбал
- генеральный директор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко
- медиаюрист Игорь Розкладай
- писательница Оксана Забужко
Конференция проведут в гостинице Radisson Blu - ул. Ярославов Вал, 22. Организовывают Центр исследований освободительного движения, Представительство Фонда Конрада Аденауэра в Украине и Международный фонд "Возрождение".
Подробная программа и расписание конференции здесь.
Организаторы приглашают следить за обновлениями на странице мероприятия в Фейсбуке.
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