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понедельник, 26 апреля 2021 07:21

Чорнобильська аварія стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства
5

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Атомная электростанция в Чернобыле после взрыва реактора в 1986-м. Сфотографирована в 1991-м.
Фото: Getty
Генеральный секретарь КПСС СССР Михаил Горбачев в 1989 прибыл на Чернобыльскую АЭС и встретился с энергетиками.
Строители празднуют окончание фазы строительства саркофага над четвертым реактором Чернобыльской АЭС.
Так выглядел пульт управления первого реактора на Чернобыльской АЭС в 1978 году
Вид на Чернобыльскую атомную электростанцию в бывшем Советском Союзе 4 мая 1984-го. Город Припять построено в 1970 для рабочих электростанции.

Крупнейшая техногенная авария в истории человечества произошла 26 апреля 1986-го. С разницей в две секунды состоялись взрывы на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС. Радиоактивные частицы йода, стронция и цезия распространились на северную часть Украины, Белоруссии, Прибалтики, Польши и других стран.

Чернобыльская АЭС дала ток 27 сентября 1977-го. Это была первая атомная электростанция в Украине. За год до того возвели город для энергетиков Припять. В день аварии в 1:23 работники станции начали эксперимент по изучению работы турбогенератора реактора без электричества. Мощность незапланированно начала расти. Два взрыва разрушили четвертый реактор и часть помещений станции. В нем находились 16 работников. После взрыва крыша энергоблока и кровля машинного зала частично обрушились, начался пожар. Под обломками погиб Валерий Ходемчук - старший оператор главных циркуляционных насосов реакторного цеха № 2. Его тела так и не нашли.

В реакторе начался пожар, радиоактивные облака поднялись в воздух. Пожар тушили до утра местные пожарные, без средств спецзащиты. Советское руководство в Москве скрывало информацию об аварии. Лишь 28 апреля на телевидении прозвучало короткое сообщение. Несмотря на значительное повышение уровня радиации на первомайский парад в центре Киева вывели сотни тысяч людей.

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2 мая издали приказ об эвакуации из 30-км зоны вокруг станции. Более 115 тыс. человек перевезли в ближайшие районы Киевской области. Подселяли в дома по две-три семьи. Всего - 46 тыс. человек. Людям говорили, выезжающих на несколько дней. Просили брать только документы. В домах оставляли вещи, в конюшнях - скот.

От взрыва и при тушении пожара, длившегося около 10 дней, погибли 31 человек и более 200 были госпитализированы. Ликвидировали последствия аварии около 600 тыс. человек. Все подвергшихся облучению. Значительные дозы получили 8,5 млн жителей Украины, Беларуси и России. До полумиллиона человек умерли в течение нескольких лет. Радиоактивные вещества зафиксировали на большинстве территории Европы.

Сложившаяся в СССР государственная комиссия для расследования причин катастрофы всю вину переложила на персонал ЧАЭС. 1987-го состоялся суд. Директора станции Виктора Брюханова осудили на 10 лет тюрьмы. Вышел в 1991-м по состоянию здоровья. Такие же сроки дали главному инженеру Николаю Фомину и его заместителю Анатолию Дятлову. Еще трое должностных лиц станции получили от двух до пяти лет заключения.

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27 апреля 1988-го в рабочем кабинете повесился академик Валерий Легасов. Он возглавлял ликвидационные работы на ЧАЭС. В предсмертной записке рассказал - атомщики были против строительства станции неподалеку Чернобыля. В 1990-х специалисты Международного агентства по атомной энергии заявили, что одной из причин катастрофы стал неудачно спроектированый реактор.

15 декабря 2000-го Чернобыльская атомная электростанция прекратила работу. Три работавших реактора заглушили. Над четвертым свели саркофаг.

22 марта 1941-го в Киевской области был образован город Чернобыль. Первые летописные сведения о населенном пункте Чернобыль относятся к 1193. Название города происходит от "Черно - Белая" - пограничного города на границе Черной и Белой Руси.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
26
апреля

Чорнобильська аварія стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства

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