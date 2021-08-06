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пятница, 06 августа 2021 13:21

Числа Пифагора знали и до него - нашли доказательства

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Числа Пифагора знали и до него - нашли доказательства
Глиняная табличка содержит наборы чисел, известные как Тройка Пифагора Фото: UNSW Sydney

Австралийский математик Дэниэл Мэнсфилд обнаружил на древневавилонской глиняной табличке древнейший образец прикладной геометрии. Знаменитый метод использовали задолго до рождения его создателя.

Математик и его коллеги из Университета Нового Южного Уэльса много лет проводят исторические и археологические расследования. Изучают клинописные таблички, которые уже более века хранятся в музее Стамбула. Таблички обнаружили в XIX в. на территории Ирака, их возраст около 3,7 тыс. лет, передает "Урядовый Курьер".

Особое внимание математика привлекла табличка под индификационого номером Si.427, найденная в 1894 году неподалеку от Багдада.

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"Было непросто отследить и физически найти ее - в отчете говорилось, что ее отправили в Императорский музей Константинополя, место, которого, очевидно, больше не существует, - рассказывает Мэнсфилд. - Используя эту информацию, я отправился на ее поиски, разговаривал со многими людьми в министерствах и музеях Турции, пока однажды фотография Si.427 наконец не попала в мой почтовый ящик".

Артефакт изучали несколько месяцев. Оказалось, что изображенные на нем символы, которые ранее принимали за набор линий, являются самым древним из известных науке примеров прикладной геометрии. Вавилоняне использовали во время своих расчетов то, что называют Числами или Тройкой Пифагора. Это упорядоченный набор из трех натуральных чисел, удовлетворяющих однородное квадратное уравнение. Метод необходим для точного построения прямых углов.

По словам ученых, открытие доказывает, что жители Междуречья владели уникальными для своего времени знаниями. Это еще и очередное доказательство того, что "пифагоровы числа" были известными задолго до рождения Пифагора в 570 году до н.э.

Ранее те же самые австралийские ученые расшифровали вавилонскую глиняную табличку возрастом 3700 лет и обнаружили древнейшую в мире тригонометрическую таблицу. Речь идет о знаменитой глиняной табличке Plimpton 322, которую в начале прошлого века на территории современного Ирака нашел археолог Эдгар Бэнкс.

Еще в 1940-е годы ученые предположили, что древний текст содержит пифагоровы числа, но лишь в 2017 году удалось его расшифровать.

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (UNSW) выяснили, что табличка содержит тригонометрическую таблицу. Вероятно, вавилоняне использовали ее при строительстве зданий и каналов. Причем их метод был основан на соотношении сторон, а не на углах и окружностях, как у древних греков. Кроме того, он оказался сложнее. Классическим примером пифагоровой тройки являются числа 3, 4 и 5. Значения на Plimpton 322 начинаются с тройки 119, 120 и 169.

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