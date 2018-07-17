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среда, 18 июля 2018 10:21

"Черный джаз для белых": в Америке прошел первый музыкальный фестиваль

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&quot;Черный джаз для белых&quot;: в Америке прошел первый музыкальный фестиваль
Newport Jazz Фестиваль 1954 Фото: https://jazzpeople.ru

Первый фестиваль джазовой музыки Newport Jazz Festival прошел в американском городе Ньюпорт 18 июля 1954 года. Ньюпорт - курортный городок на острове Акиднек штата Род-Айленд. Его неофициальное популярное название - "Океанский Штат".

Впервые джаз зазвучал в конце XIX века в Америке и сразу же ознаменовал собой начало принципиально нового движения. Благодаря таким музыкантам, как Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Гленн Миллер, джаз быстро "обрастал" новыми движениями и направлениям. Первый фестиваль джаза задумал бостонский пианист Джордж Уэйн. Его называли "самым известным в мире импресарио джаза". С одной стороны, это была легализация черного джаза в обществе белого большинства, с другой - колоссальная коммерческая операция.

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Один из старейших джазовых фестивалей Америки - Newport Jazz Festival состоялся благодаря инициативе известной светской дамы Элейн Лориллард и ее мужа Луи Лорилларда. Собрал 11 000 тысяч зрителей. Хедлайнерами на площадке были легендарные инструменталисты и вокалисты Америки - Билли Холидей, Диззи Гиллеспи, Лестер Янг, Бобби Хаккет, Ленни Тристана.

В конце 60-х годов организаторы фестиваля включили в музыкальную программу фолк, рок, соул и фьюжн, тем самым привлекая внимание широкой аудитории. В 1972 году фестиваль впервые "переехал" в Нью-Йорк, сохранив при этом свое первоначальное название. С 1981 года Newport Jazz Festival снова вернулся в Ньюпорт на красивое местное побережье. В 2014 году фестиваль отметил свое 60-летие туром по Америке.

30 мая 1962 впервые джазмены США выступали в СССР. Американец Бенни Гудмен со своим ансамблем дал первый из шести концертов. Первый концерт оркестра Гудмена состоялся во Дворце спорта в Лужниках. На выступление прибыло все советское руководство.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
18
июля

"Черный джаз для белых": в Америке прошел первый музыкальный фестиваль

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