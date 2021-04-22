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четверг, 22 апреля 2021 12:30

Черные археологи грабят древнее поселение

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Черные археологи грабят древнее поселение
Возле Николаева устроили незаконные раскопки на территории памятника археологии. Фото: "Укрінформ"

В Николаеве черные археологи раскопали территорию памятника археологии национального значения "Дедова Дом - I" VI-III вв. до н. е.

"Нам с другими активистами стало известно о незаконных раскопках от местных жителей на днях, хотя там время от времени копали и раньше. Но на этот раз масштабы впечатляют - разорить территория больше 10 тысяч квадратных метров! Причем, похоже, что это не просто посторонние люди, потому что они имеют современные металлоискатели и другое оборудование. Поэтому копает кто-то знающий", - сообщил старший преподаватель николаевского Национального университета им. Василия Сухомлинского Александр Смирнов, передает "Укрінформ".

Исследователи полагают, что преступники ищут старинные килики, то есть широкие сосуды для питья воды, амфоры и монеты. Эти артефакты дорого стоят на черном рынке. Разбросали черепки, кости животных и другие не ценные находки. Это нанесло вред науке.

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Памятник археологии был поселением вокруг античного города-государства Ольвия. В него входили дома, хозяйственные постройки и некрополь.

Gazeta.ua выяснила, что официально в Украине раскопки могут проводить научные работники с опытом проведения археологических работ. Они обязаны применять научные методики. Результаты их работы должны быть полноценным источником культурного наследия. Находки археологи обязаны передать в музейный фонд.

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