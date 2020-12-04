Черновола избрали председателем украинской партии

Черновол стал председателем НРУ в 1992 году. Фото: wikimedia.org

4 декабря 1992 года в Киеве состоялся IV Всеукраинский съезд Народного Руха Украины.

Делегаты приняли решение превратить НРУ в политическую партию. Ее председателем избрали Вячеслава Черновола.

Политическая сила появилась 1989 в Киеве под названием "Народный Рух Украины за перестройку". Сначала к Руху принадлежали люди с различными взглядами. От либеральных коммунистов до националистов. Доминировали настроения национальной демократии. Это привело к выходу из Руха части коммунистов и национальных радикалов.

В 1992 году на съезде рассмотрели вопрос о социално-политической ситуации и задачах Руха. В устав внесли изменения. Рух перешел от организационных основ общественной организации до развития партии.

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Несогласные с политикой Черновола делегаты объявили о создании Всенародного движения Украины.

Партию НРУ официально зарегистрировали 1 февраля 1993 года.

19 августа 1991-го, 29 лет назад в СССР начался путч. Это стало началом развала Союза. Следующие 3 дня были переломными в украинской истории. А за 5 дней парламент примет Акт провозглашения независимости Украины.