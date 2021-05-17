Церкви заставили передавать имущество государству

Большевики объявили все церковное имущество государственным Фото: crimeacatholic.org

17 мая 1919 года большевики объявили о национализации всего церковного и монастырского имущества.

Решение приняли на основании Декрета о свободе совести от 2 февраля 1918-го В нем говорилось, что все имущество существующих церковных и религиозных обществ должно было стать народным достоянием. Сами общества не могли владеть собственностью, ведь не имели права юридического лица.

Здания и предметы, предназначенные для богослужебных целей, могли отдать в бесплатное пользование соответствующим религиозным общинам только органы местной или центральной власти.

В целом декретом провозглашали отделение церкви от государства и школы от церкви. Запрещали предоставлять какие-либо привилегии из-за вероисповедания и совершать принудительное взыскание средств в пользу церковных учреждений. Верующим зепрещали уклоняться от выполнения гражданских обязанностей и отменили все религиозные клятвы.

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Гражданам позволили исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, а также разрешили свободное исполнение религиозных обрядов.

Гражданской власти передали ведение актов гражданского состояния - записи браков и рождений.

Со времени принятия декрета началась волна гонений и арестов священников, что вылилось в прямое противостояние большевиков с высшим православным духовенством, в частности с патриархом Тихоном.

Под национализацию 1919 года попали земли церквей и монастырей со всеми зданиями, "живым и мертвым инвентарем". При этом никаких четких указаний, как ее проводить, большевистские управленцы не прописали. Часто "революционеры" понимали процесс по своему, что приводило к убийствам священников и значительным погромам в храмах. С годами гражданской войны эти явления набирали все больших оборотов.

Гетман Украинской державы Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской православной церкви 12 ноября 1918 года. Исходил из утверждения, что в независимом государстве должна быть собственная церковь. В те времена за независимость от Московского патриархата выступали миряне и часть духовенства. Сопротивление оказывали высшие иерархи, преимущественно епископы-россияне. Они отрицали автокефалию, впрочем соглашались на ограниченную автономию от Москвы. Центральная Рада почти не оказывала поддержки сторонникам автокефалии, не видела в них союзников государства. Вопрос стал второстепенным и во время войны с большевиками. Захватив власть в 1918 году, гетман Павел Скоропадский подписал Закон о временном государственном устройстве Украины, признававшем православную веру главной. Полную независимость церкви отрицал. Поддержал автономию но при условии не разрыва с Москвой и Московским патриархом.