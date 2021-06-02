Церковь времен Гетманщины перенесут в Киев

Церковь из Городища решили перенести. Фото: Travel Ukraine & World

Кабмин разрешил перенести Николаевскую деревянную церковь XVII-XVIII века в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Киеве.

"Церковь переместят из села Городища Менского района Черниговской области в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины для сохранения, возрождения и использования объекта культурного наследия", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и информационной политики.

Перенос называют единственным путем спасения этого памятника архитектуры национального значения.

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"Церковь совершенством форм и пропорциональных соотношений принадлежит к шедеврам украинской монументальной деревянной архитектуры Левобережья эпохи барокко. Это самая крупная из деревянных церквей, сохранившихся на территории Гетманщины", - говорится в сообщении.

В селе Новые Мельницы Борзнянского района Черниговской области во время работ в сгоревшей старой сельской больницы нашли древние иконы. Больница сгорела еще 16 лет назад. Руины начали разбирать только сейчас.