"Через систему ГУЛАГа прошло 20 млн людей" - в Киеве открыли выставку об украинских политзаключенных

Фото: Тарас Подолян

8 мая, в День памяти и примирения, в Киеве на Крещатике открылась выставка "Триумф человека. Жители Украины, победившие ГУЛАГ". Стенды с историями заключенных разместили у Главпочтамта. Экспозиция рассказывает о украинцах, которые сохраняли достоинство в лагерях, объединялись и поднимали восстания.

Выставку создали Украинский институт национальной памяти, Центр исследований освободительного движения, Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", отраслевой государственный архив СБУ.

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"Выставка рассказывает о том, что, несмотря на победу над нацизмом в 1945 году, в Украине не воцарилась свобода. Она находилась под гнетом другого тоталитарного режима -коммунистического. Одним из инструментов его становления была система лагерей, известная в мире под названием ГУЛАГ. Самое важное, что в выставке рассказывается о тех, кого система не сломала. Они сами ее сломали. Речь идет о восстаниях, которые состоялись в 1953-1954 годах - Норильское, Воркутинский, Кенгирское. Во главе их стояли украинские повстанцы", - рассказал соавтор выставки Владимир Вятрович.

Автор: Тарас Подолян Владимир Вятрович и Ульяна Супрун

На 21 баннере проиллюстрированы истории Валерьяна Пидмогильного, расстрелянного в Сандармоси, сестры Леси Украинский Изидоры Косач, которая отбывала наказание в спецпоселениях Архангельской области, борца за права крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, организатора сети сопротивления администрации ГУЛАГа Николая Сороки и других.

"Я читал воспоминания евреев, прошедших через лагеря в конце 1940-х - начале 1950-х, и они все говорили, что главную роль в организации сопротивления играли украинцы. В первую очередь - бойцы УПА. Конечно, решающим фактором в ликвидации ГУЛАГа стала смерть Сталина, но восстания очень пошатнули систему", - поделился диссидент Иосиф Зисельс.

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Через систему ГУЛАГа прошло около 20 млн человек.

"Мы не должны забывать и о определенной тревоге, которую внушает настоящее. Она заключается в том, что рядом с нами есть Российская Федерация, где создатель ГУЛАГа вновь становится героем истории. Где последние 20 лет воспитывается новое поколение сталинистов, которые родились после развала СССР, но верят в Сталина как эффективного менеджера, как человека, который спас Великую Россию. Это превращает нашего соседа в авторитарное государство. Опять появляются политзаключенные. Самое страшное, что среди них и украинцы", - добавил Вятрович.

8 мая в Украине в четвертый раз отмечают День памяти и примирения. 9 мая - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Вспоминают жертв 1939-1945 годов. Это был самый кровавый вооруженный конфликт в мировой истории. Погибли от 50 до 85 млн человек, в том числе 8-10 млн украинцев.