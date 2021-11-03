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четверг, 04 ноября 2021 08:20

Царь убивал поклонников гетмана

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Царь убивал поклонников гетмана
Северная война за контроль над Балтикой меж Швецией и столичным царством и их союзниками началась 30 августа 1700-го. Решающее Полтавское сражение 1709-го Карл XII проиграл. Фото museum.ru

Гетман Иван Мазепа 4 ноября 1708-го сказал Петру I о своем переходе на сторону Шведской империи. Во время Северной войны понял, что царь нарушает обязательство защищать Украину от поляков. За ним последовали около 3 тыс. казаков и членов старшины.

На восьмой год Великой Северной войны шведский король Карл XII (1682-1718) предложил гетману Ивану Мазепе вступить в шведскую коалицию. Хотел поддержки, чтобы нанести окончательное поражение Московскому государству. Предлагал суверенитет и автономию. Шведы готовили поход на Смоленск и Москву. Гетман предложение принял и пригласил шведское войско на зимовку в Батурин.

Узнав о переходе гетмана на сторону шведов, Петр I приказал схватить Мазепу и выслал несколько карательных отрядов для недопущения массовых выступлений против московских войск в Украине, а войска под командованием Шереметьева осадили Батурин.

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После взятия и сожжения Батурина, Петр I выслал 30 тыс. войск на Запорожскую Сечь. Полковник Иван Скоропадский присоединился к Петру. Захват Батурина имел еще одно последствие. В казацкой среде начались шатания.

Петр I разослал по всем украинским городам универсалы, где клеймил Мазепу, как предателя, и призвал народ восстать против шведских захватчиков. Даже те казаки и полковники, которые последовали за Мазепой, покинули шведский лагерь и заняли выжидательную позицию. Сторонников гетмана, московский царь приказал казнить. Карательные отряды были разосланы по всей Украине.

Известие об анафеме, уничтожении Батурина подкосило здоровье 70-летнего гетмана. Вместе с разбитым войском Карла XII он переехал в город Бендер, современную Республику Молдову. Больной Мазепа исповедовался у православного священника из Ясс и умер 22 сентября 1709 года.

Представители Вселенского патриархата анафему не признавали, ведь она была наложена по политическим мотивам. Местный митрополит отслужил заупокойную службу. Похоронен в монастыре Св. Георгия в г. Галаце, теперь Румыния.

5 апреля 1710 в Бендерах Молдавского княжества гетманом Войска Запорожского избрали Пилиппа Орлика. В тот же день гетман, казацкая старшина и запорожцы подписали Договоры и постановление прав и вольностей Войска Запорожского, известные также как "Бендерская конституция".
Конституцию Пилиппа Орлика одобрил шведский повелитель Карл XII. От имени запорожцев ее подписал кошевой Костя Гордиенко. Но претворить ее в жизнь не удалось. Пилипп Орлик не контролировал украинские земли и был гетманом в изгнании.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
04
ноября

Царь убивал поклонников гетмана

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