Бутылки вина и личные вещи моряков - на показ выставят корабль, затонувший 270 лет назад

В Нидерландах вокруг затонувшего в 1749 году грузового корабля "Амстердам" планируют построить подводный музей.

Корабль поднимут со дна Ла-Манша и перевезут в специальном спасательном доке к побережью столицы, на расстояние около 400 км. Затем вокруг него построят капсулу из стекла и стали и оставят в воде, передает ЦТС.

Посетители музея смогут обойти остатки 40-метрового корабля, рассмотреть его и все то, что сохранилось внутри: бутылки вина, столовые приборы, личные вещи моряков. Также в залах музея разместят научные лаборатории и экспозиционные выставки, на которых можно будет увидеть разнообразные артефакты, поднятые с морского и океанского дна.

"Посещение этого судна будет похожим на поход в театр, где зрители смогут смотреть за исследованиями дайверов и историков, работающих внутри", - рассказали в архитектурной компании ZJA, которая и будет строить музей.

Его открытие запланировано к 2025 году.

Автор: Courtesy of ZJA. Концепт будущего подводного музея в Амстердаме

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли корабль, в котором может находиться Янтарная комната

Известно, что "Амстердам" принадлежал голландской Ост-Индской компании и отправился в первый рейс в 1749 году. Во время возвращении судно попало в сильный шторм. Капитан взял курс на сушу, но корабль пошел ко дну неподалеку от английского города Гастингс. Пролежал 271 год, но хорошо сохранился благодаря влиянию местных осадочных пород.

Морские археологи обнаружили обломки датского военного корабля "Дельменхорст". Его потеряли в битве при Фемарн между Швецией и союзом Дании и Норвегии в 1644 году. Датчане проиграли битву. Они пытались использовать тяжелую пушку корабля для защиты гавани Редбихавн. Шведы подожгли один из своих кораблей и направили его на "Дельменхорст". Датский военный корабль загорелся и затонул.