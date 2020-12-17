Бутылки вина и личные вещи моряков - на показ выставят корабль, затонувший 270 лет назад

 
Ексклюзивы
1/5
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 423
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 270
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1503
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 468
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 738
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 360
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 702
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4563
Фото
Все фото
3
3
13
27
11
Что нашли археологи в центре Одессы
Что нашли археологи в центре Одессы
Во львовском доме нашли старинные росписи
Во львовском доме нашли старинные росписи
Как развивался один из крупнейших металлургических заводов Украины в начале ХХ в. - подборка фото
Как развивался один из крупнейших металлургических заводов Украины в начале ХХ в. - подборка фото
Играли в бильярд и резались в карты - как жили селяне Черкащины 60 лет назад
Играли в бильярд и резались в карты - как жили селяне Черкащины 60 лет назад
Украинскому музею из Канады передали архив певца, который имел уникальный голос
Украинскому музею из Канады передали архив певца, который имел уникальный голос
Видео
Все видео
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
В Крыму объявили республику
В Крыму объявили республику
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Интервью
1/5
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 504
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 207
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4437
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 693
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 990
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 декабря 2020
1 Просмотров: 2295
Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
четверг, 17 декабря 2020 13:57

Бутылки вина и личные вещи моряков - на показ выставят корабль, затонувший 270 лет назад

  Комментировать

В Нидерландах вокруг затонувшего в 1749 году грузового корабля "Амстердам" планируют построить подводный музей.

Корабль поднимут со дна Ла-Манша и перевезут в специальном спасательном доке к побережью столицы, на расстояние около 400 км. Затем вокруг него построят капсулу из стекла и стали и оставят в воде, передает ЦТС.

Посетители музея смогут обойти остатки 40-метрового корабля, рассмотреть его и все то, что сохранилось внутри: бутылки вина, столовые приборы, личные вещи моряков. Также в залах музея разместят научные лаборатории и экспозиционные выставки, на которых можно будет увидеть разнообразные артефакты, поднятые с морского и океанского дна.

"Посещение этого судна будет похожим на поход в театр, где зрители смогут смотреть за исследованиями дайверов и историков, работающих внутри", - рассказали в архитектурной компании ZJA, которая и будет строить музей.

Его открытие запланировано к 2025 году.

Автор: Courtesy of ZJA.
  Концепт будущего подводного музея в Амстердаме
Концепт будущего подводного музея в Амстердаме

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли корабль, в котором может находиться Янтарная комната

Известно, что "Амстердам" принадлежал голландской Ост-Индской компании и отправился в первый рейс в 1749 году. Во время возвращении судно попало в сильный шторм. Капитан взял курс на сушу, но корабль пошел ко дну неподалеку от английского города Гастингс. Пролежал 271 год, но хорошо сохранился благодаря влиянию местных осадочных пород.

Морские археологи обнаружили обломки датского военного корабля "Дельменхорст". Его потеряли в битве при Фемарн между Швецией и союзом Дании и Норвегии в 1644 году.

Датчане проиграли битву. Они пытались использовать тяжелую пушку корабля для защиты гавани Редбихавн. Шведы подожгли один из своих кораблей и направили его на "Дельменхорст". Датский военный корабль загорелся и затонул.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бутылки вина и личные вещи моряков - на показ выставят корабль, затонувший 270 лет назад». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

В Чикаго напали на украинскую манифестацию

Человек впервые оторвался от земли на самолете

Самое читаемое
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
6
 1 Просмотров: 32733
&quot;Умерла в муках&quot;: новые подробности об убийстве украинки в Черногории
"Умерла в муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории 1 Просмотров: 21464
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование Просмотров: 19845
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти 2 Просмотров: 13050
Какое будущее ждет украинцев в 2021 году - астролог поразила прогнозом
Какое будущее ждет украинцев в 2021 году - астролог поразила прогнозом
 Просмотров: 11763
История
Археологические находки пролили свет на отношения христиан и иудеев
Археологические находки пролили свет на отношения христиан и иудеев Просмотров: 225
В Чикаго напали на украинскую манифестацию
В Чикаго напали на украинскую манифестацию
 Просмотров: 450
Человек впервые оторвался от земли на самолете
Человек впервые оторвался от земли на самолете
 Просмотров: 180
На территории железнодорожного вокзала обнаружили остатки храма
На территории железнодорожного вокзала обнаружили остатки храма Просмотров: 297
В центре города строители откопали древнеримские бани
В центре города строители откопали древнеримские бани Просмотров: 207
Больше всего комментируют
5
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
4
Татьяне Чорновил вручили обвинение в убийстве во время Майдана
4
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
3
На Шулявском мосту упали столбы, движение парализовано
3
Зеленский созывает украинских послов на совещание
Голосов: 256
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть