Бронзового Ленина выставили на аукцион

В Звенигородке памятник Ленину выставили на продажу. Фото: "Укрінформ"

В Звенигородке Черкасской области выставили на продажу памятник большевистскому лидеру Владимиру Ленину.

Средства направят в бюджет общины. Объявление об аукционе опубликовали на Украинской универсальной бирже, сообщил "Укрінформу" мэр Звенигородки Александр Саенко.

"После революции 2014 года мы отдали скульптуру в военный музей братьям Бойко. Там он лежал на хранении. Однако братья рассорились и начали инициировать судебные иски друг против друга. Тогда на сессии городского совета было решено забрать Ленина", - рассказал он.

Скульптура имеет высоту 3,8 м. Весит более 2 т. Памятник пустотелый, вылитый из бронзы.

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Это уже второй аукцион. Впервые скульптуру продавали за 247 тыс. грн. Покупателей не нашлось. Поэтому стоимость снизили вдвое. Теперь стартовая цена - 123 600 грн. Аукцион состоится 3 августа.

В Желтых Водах на Днепропетровщине на металлолом продали памятник лидеру большевиков Владимиру Ленину. Скульптуру из литой бронзы весом 6 т продали за 500 тыс. Грн. Начальная стоимость составляла 385 875 грн. В аукционе приняли участие четыре человека, их данные не разглашаются.