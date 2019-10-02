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четверг, 03 октября 2019 08:20

Британский пилот-каскадер лично знал Гитлера

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Британский пилот-каскадер лично знал Гитлера
Британский пилот-каскадер Кристофер Дрейпер пролетел под лондонскими мостами. Фото: bloximages

Британский майор Кристофер Дрейпер на одолженном одномоторном самолете пролетел 3 октября 1931 года пролетел под двумя мостами через реку Темзу в Лондоне. Так протестовал против плохого отношения власти к ветеранам войны.

38-летний майор Кристофер Дрейпер планировал пролететь под всеми четырнадцатью, но из-за плохой погоды не удалось осуществить задуманное. Так протестовал против неуважительного отношения правительства к ветеранам Первой мировой, участником которой являлся. Дрейпера во время войны называли "бешеным майором" через воздушную акробатику в небе, которую он выполнял на самолете.

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После войны он стал кинозвездой благодаря своей работе в качестве пилота-каскадера и как актер. Некоторое время работал британским секретным агентом и даже двойным агентом нацистской Германии. Его познакомили с Адольфом Гитлером. Он вернулся в ВМС во время Второй мировой войны. За свою карьеру зарегистрировал более 17 000 летных часов на 73 типах самолетов.

В 1953 году он повторил свой предыдущий протест, пролетая под 15 мостами Темзы. Его арестовали, обвинили в слишком низком полете в городской местности и дали штраф. Дрейпер умер в 1979 году в Лондоне.

Французские братья Монгольфье в присутствии короля Людовика XVI 17 сентября 1783 запустили первый воздушный шар с животными на борту.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
03
октября

Британский пилот-каскадер лично знал Гитлера

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