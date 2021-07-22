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суббота, 24 июля 2021 08:20

Борьба за престол: князья истребляли друг друга

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Борьба за престол: князья истребляли друг друга
1071-го Глеба и Бориса был канонизирован русской церковью. Они стали одними из первых русских святых. Фото: http://news.church.ua

В борьбе за престол Владимира Великого 24 июля 1015-го Святополк Владимирович на реке Альте убил своего родного брата Бориса Владимировича.

У Владимира Великого было 13 сыновей и 10 дочерей от шести жен. После смерти не оставил преемника. Двое сыновей Борис и Глеб были детьми от церковного брака. 1013-го отец поставил Глеба князем муромским. Князь Святополк был женат на дочери польского князя Болеслава І Храброго.

Во время похода на польского войска на Русь 1013-го Святополк поддержал своего тестя. Поэтому Владимир отстранил его от княжеского престола в Турове. Даже посадил на некоторое время в тюрьме в Вышгороде под Киевом. Когда отец умер, то решил захватить престол и избавиться конкурентов.

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1015-го Святополк вызвал Глеба в Киев, будто к больному отцу. 24 июля на реке Альте он убил Бориса, а 5 сентября - Глеба, которого перехватили посланцы Святополка на реке Смядыни под Смоленском. Кроме Бориса и Глеба от рук Святополка погиб еще один брат - Святослав. Его с семью сыновьями зарубили, когда он прятался в Карпатах.

Впоследствии против Святополка выступил брат Ярослав, который позже получил прозвище Мудрый. Летописи даже не указывают точного смерти Окаянного. После своего утверждения на Киевском престоле Ярослав разыскал останки святых братьев и похоронил их в специально построенном храме. 1071-го Глеба и Бориса канонизировано русской церковью. Они стали одними из первых русских святых.

Киевский князь Святослав Храбрый 3 июля 964-го победил войско Хазарского каганата. Единственный сын киевского князя Игоря и княгини Ольги родился около 938-го.

После гибели отца проводил активную внешнюю политику, расширил территорию Русского государства. Покорил волжских булгар, алан, радимичей, вятичей. Имел прозвище - Храбрый. Единственный источник, который говорит о походе именно Святослава на хазар - "Повесть временных лет", в которой летописец датирует его 965 годом.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
24
июля

Борьба за престол: князья истребляли друг друга

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