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четверг, 06 января 2022 08:20

Больной поэт написал самое известное свое стихотворение

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Больной поэт написал самое известное свое стихотворение
31-летний Тарас Шевченко написал "Заповит" в ночь на Рождество. По болезни решил, что умрет. Фото: https://dilo.net.ua

В селе Вьюнище возле Переяслава Киевской области в ночь на 6 января 1845-го (25 декабря 1845-го по старому стилю) писатель Тарас Шевченко написал стихотворение "Завет".

31-летний Тарас Шевченко участвовал в археологической экспедиции. Из-за дождя у поэта началось двустороннее воспаление легких. Болезнь ухудшалась и Шевченко казалось, что он не выживет. В ночь на Рождество написал "Завет". Поэт поправился и прожил еще 16 лет. Впервые "Завет" напечатали в издании "Новые стихотворения Пушкина и Шевченко" в Лейпциге 1859-го. Композитор Николай Лысенко в 1868 году положил "Завет" на музыку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Завет" Шевченко вошел в пятерку самых популярных книг мира

Стихотворение является призывом к освободительной борьбе украинского народа от порабощения Российской империей. В 1941 члены ОУН обязались выполнять"Завет" Тараса Шевченко и помогать всем народам, оказавшимся под властью Москвы.

"Завет" Тараса Шевченка стал книгой, что вошла в пятерку книг мира по количеству переводов. Переведен на около 150 языков народов мира.

10 марта 1878 года в Женеве издали карманного "Кобзаря" Тараса Шевченко. Книжечка имела формат 85х55 мм. В эмиграции издания готовили не случайно. С 1876 года в Украине действовал Эмский указ, запрещавший печать украинских книг и ввоз их в Россию из-за границы. "Кобзарь" Шевченко также внесли в список запрещенных зарубежных изданий.

Только миниатюрный формат позволил бы провезти его в Украину и распространять нелегально. Размеры книжечки должны были совпадать с размерами упаковки популярной папиросной бумаги фирмы Awadi, что вводило в заблуждение любую проверку на границе.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
06
января

Больной поэт написал самое известное свое стихотворение

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